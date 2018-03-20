尋求國內外策略聯盟所需 三商壽擬籌資4億股

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (20) 日表示，為尋求國內外策略性聯盟機會，以利未來營運拓展，擬擇一或搭配辦理私募普通股、丙種特別股或可轉債，私募上限為 4 億股。

三商壽表示，為了籌資，擬擇一或搭配辦理現金增資發行私募普通股、丙種特別股或私募國內可轉換公司債，本次私募總額度在不超過 4 億股額度內辦理，將分兩次發行普通股或丙種特別股或國內可轉換公司債，不過，國內可轉換公司債可以轉換的普通股股數須依轉換價格計算。

三商壽多次被傳要嫁入金控，但卡在價格談不攏無疾而終，如今再度為引進策略投資人而籌資備受矚目。