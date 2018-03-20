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尋求國內外策略聯盟所需 三商壽擬籌資4億股

鉅亨網2018/03/20 16:24
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三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (20) 日表示，為尋求國內外策略性聯盟機會，以利未來營運拓展，擬擇一或搭配辦理私募普通股、丙種特別股或可轉債，私募上限為 4 億股。

三商壽表示，為了籌資，擬擇一或搭配辦理現金增資發行私募普通股、丙種特別股或私募國內可轉換公司債，本次私募總額度在不超過 4 億股額度內辦理，將分兩次發行普通股或丙種特別股或國內可轉換公司債，不過，國內可轉換公司債可以轉換的普通股股數須依轉換價格計算。

三商壽多次被傳要嫁入金控，但卡在價格談不攏無疾而終，如今再度為引進策略投資人而籌資備受矚目。

不過在籌資之餘，三商壽總經理楊棋材今天提出因個人生涯規劃考量請辭，該人事異動案已提報董事會並獲得同意，該職缺暫由行銷長張財源代理。

楊棋材自 2005 年加入三商壽，歷經投資長、財務長等職務，期間強化公司投資財務等功能，帶領團隊擴大業務發展，去年 3 月 21 日，楊棋材銜命接任總經理，並掌舵三商壽達到資產破兆的成績，不過今日提出請辭，三商壽董事會通過總經理一職由行銷長張財源執行副總代理，並將以最短時間覓得合適的繼任人選。

三商壽在去年第三季晉級成「兆元企業」，成為國內第 7 個資產突破兆元的壽險公司。三商壽去年稅後盈餘達 31.8 億元，年增率 7.39%，創下 2008 年金融海嘯以來，近十年新高，每股稅後盈餘為 1.71 元。

儘管去年全年台幣兌美元匯率升值約 6%，面臨匯損的壓力，但三商壽因經常性投資收益穩定上升、負債成本率持續下降，行政費用控管得宜，再加上全球股市上漲，全年股票類資產獲利逾 80 億元，為成立以來新高紀錄。 

三商壽去年底淨值達 392.1 億元，較前大幅增加 79.8 億元，每股淨值約 20.4 元。總資產達 1.05 兆元。

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