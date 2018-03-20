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美債增幅失控飆升至21兆美元 比GDP成長速度還要

鉅亨網2018/03/20 16:31
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《Zerohedge》報導，美國國債正急遽飆增，在上周五下午，首次超越 21 兆美元，比美國國內生產總值 (GDP) 的 19.7 兆美元還高，而令人擔憂的是，美債的成長幅度比美國 GDP 成長速度高出 36%，尤其在川普於去年 1 月走馬上任之後，債務增幅更是令人咋舌。

美國國債總額超過21兆美元
美國國債總額超過 21 兆美元

市場人士指出，目前美國債務最首要的問題還是在於「增幅過快」。

例如，在上周四至週五的一日之間，美國公債共增長了 730 億美元。若以公司市值來看，730 億美元比通用汽車、福特和西南航空等大多數大公司的規模還要大。

而若以單月份 2 月份來看，國債增長了 2150 億美元，這數字更大於紐西蘭、希臘與俄勒岡州的 GDP，更是新墨西哥州 GDP 的兩倍之多。最令人不安的是，美國國債在過去的 6 個月內，增長了超過 1 兆美元

美國國債在半年內成長超過1兆美元
美國國債在半年內成長超過 1 兆美元

財經網站《zerohedge》表示，他無法理解美國為何需要這麼一大筆錢，美國目前沒有存在重大經濟危機，也沒有大銀行將倒閉而需要紓困，而經濟不處於衰退現象，不需要大規模的財政刺激。

事實上，美國經濟在過去 6 個月中，表現是非常棒的，在這麼正面的風氣下，政府仍增加 1 兆美元的債務。去年，若扣除通貨膨脹，美國經濟實質成長 2.5%，若加上通膨，則是成長 4.4%，然後美國國債成長了 6%，按照比例來算，債務的成長速度比經濟成長快上 36%。

美國目前的國債大過 GDP，這是南北戰爭、一次世界大戰、大蕭條與二次世界大戰都不曾發生過的事。

國債占GDP的比例
國債占 GDP 的比例

若將時間拉長，2008 年底時，美國的經濟規模為 14.5 兆美元，而十年後，經濟規模成長至 19.7 兆美元，增長 36％。另一方面，在過去十年中，國債從 9.4 兆美元增長到超過 21 兆美元，增長率高達 123％。

而談到美國高漲的債務時，大多數人通常有著以下三大反應之一：

  • 完全忽略它，但將他們的頭埋在沙子中（或者在其他地方）。
  • 承認債務，但試圖像童話故事般美化它，說服自己這些債務不重要，或者認為政府會以某種方式「修理」它。 (這是荒謬的，因為政府是造成問題的原因之一。)
  • 理性地看待這種情況，並理解在將來的某個時候，這筆有史以來，累積最龐大的債務，可能會一天帶來負面影響，然後願意防範於未然，去做合理的準備。
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