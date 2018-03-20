台銀搶攻房貸市場 今年目標新承做1000億

（中央社記者邱柏勝台北20日電）看好房市穩健發展，並建立基礎放款部位，台灣金控董事長呂桔誠訂下今年台銀新承做房貸要達到新台幣1000億元的目標，除可帶來穩定收益，也有助於帶動房貸壽險、產險等業務發展。

台灣金控集團今天舉辦新春記者聯誼會，呂桔誠表示，去年，集團核心子公司台灣銀行盈餘再破百億元，台銀人壽扣除因歷史背景因素背負的「老帳」及匯損後，已逐漸達損益平衡，虧損落底；若加回政策性任務，金控集團整體盈餘約200億元，在自由度相對不高的情況下，經營績效仍相當亮眼。

此外，呂桔誠指出，去年台灣銀行成功培育「三千金」，首先是看好美國升息，預先吸納等值新台幣1000億元的美元存款，成功創造利潤，這部分就多賺10幾億元；其次是主辦聯貸案累計達1181.96億元，以及配合都更政策，推出危老更新重建優惠貸款額度1000億元。