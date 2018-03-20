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中央社

智慧照明起飛 2020年市場估達134億美元

中央社2018/03/20 16:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北20日電）全球智慧照明市場進入高速發展階段，根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新數據，2017年全球智慧照明市場規模接近46億美元、年增率高達95%，預計2020年可達134億美元。

LEDinside今天發布新聞稿表示，目前全球智慧照明市場仍須仰賴公共基礎設施的持續拓展，其中最大推手就是智慧城市建設。由於政府的支持，世界各大城市全力推動智慧城市計畫，建設的腳步有望持續加速，因此智慧照明在公共領域的應用將會優先發展。

智慧照明具備節能、便利、易於控管等優點，在商用與工業用照明市場中，智慧照明需求快速成長。LEDinside數據顯示，2017年工業及商業照明已占全球智慧照明市場規模的60%。在數位化發展下，智慧照明將為這兩個領域帶來更多新的商業模式和價值提升。

雖然目前實際採用智慧照明的家庭仍為少數，但LEDinside認為，隨著消費者生活水準提高、相關政策的帶動與廠商的推廣，智慧家居照明的應用將會逐漸普及。

LEDinside預估，2017年住宅照明占全球智慧照明市場規模的23%，2020年占比將增至31%。在未來幾年，智慧照明與智慧家居並進發展，將成為增速最快的應用領域。

LEDinside研究指出，智慧照明目前發展較快的廠商包含Philips Lighting、OSRAM、Cree、GE、LEDVANCE、LIFX、Acuity Brands等。中國大陸廠商歐普照明透過產品研發和跨界合作，已實現照明產品間的互聯互通和智慧終端遠端控制；飛樂音響、洲明科技等廠商則大力推廣智慧路燈，目前主要承接中國大陸政府相關專案。

LEDinside表示，台灣廠商光寶科技在2017年8月宣布加入史丹佛數位城市聯盟計畫，目前除了路燈，也研發智慧監控方案與搭配使用的攝影機及通訊模組。（編輯：黃國倫）1070320

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