NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈盧秀燕遭質疑　林佳龍：勿抹黑陽岱鋼回來了　擔任巨人開路先鋒不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

雙城論壇 陳明通：開大門走大路提出申請

中央社2018/03/20 16:26
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者陳俊華台北20日電）陸委會主委陳明通今天表示，台北市政府要決定「台北，上海雙城論壇」是否續辦，奉勸北市府、上海要了解法規體系，開大門、走大路，上海台辦主任李文輝要來台就提出申請。

「台北，上海雙城論壇」是否續辦備受外界關注，台北市長柯文哲昨天說，上海台辦主任李文輝被陸委會禁止入境，儘管雙城論壇會如期舉辦，「但總是要雙方談，他人也不能來，現在還沒想到怎麼去談判。」

民主進步黨立法委員姚文智下午在立法院施政總質詢時詢問，李文輝在總統蔡英文上任後，總共來台幾次？是否有提出申請？陳明通答詢時說，總共25次，李文輝是透過各種方式來台。

陳明通說，地方政府有交流政策，要清楚本質是什麼，兩岸互相往來交流，「不是吵架」，要營造好的環境，同時不是要製造爭議；雙城論壇要不要辦，主辦的台北市政府「要自己打定主意」。

他表示，不管是台北市政府或李文輝，他要強調，應該要開大門、走大路，如果要來雙城論壇，李文輝就請台北市政府提出申請，不要用別的名義，之前柯文哲說李文輝每次來台都是「順便」去雙城論壇，「這就是與許可目的不符的活動」。

陳明通說，如果台北市政府需要中央政府協助，陸委會也很願意協助，奉勸台北市政府、希望上海方面能了解法規體系，人民很關注兩岸交流，要透明、公開，既然鼓勵交流政策，「大門幫你開，你應該走進來，不要大門開了不進來，你走小門，這不是大國的風範」。（編輯：林沂鋒）1070320

南韓藝術團月底前往平壤公演智慧照明起飛 2020年市...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan