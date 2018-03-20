賴揆：若兩岸鑰匙是九二共識 在台是找不到的

賴清德說，行政院或陸委會認為兩岸應該共存共榮，也願意多創造機會增加兩岸彼此交流的彈性，但如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。

孔文吉問到，前民進黨主席許信良日前表示，執政者有義務打破兩岸的僵局，賴清德怎麼看？

（中央社記者蘇龍麒台北20日電）行政院長賴清德今天表示，行政院願意多創造機會增加兩岸彼此交流的彈性，但如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。

他說，中國今天的經濟發展，幾十年來台灣幫助多少，現在卻被解讀為是中國幫助台灣，其實這31項對台政策，受益最多的是中國。

賴清德說，中國提出31項對台政策有很多目的，想要藉此解決中國下一個階段經濟發展的需求，也是事實。

他說，行政院嚴肅面對中國提出的31項對台政策，務實檢討提出對策，涉及國家安全或兩岸人民權益的部分，原來禁止的就維持禁止，原屬於溝通交流的，也沒有加嚴。

賴清德說，中國對目前影視產品，的確增加台灣往中國的量，但更重要的是要讓藝人有創作自由，很多藝人因為某些人的檢舉而無法表演，甚至演唱會都被取消，這些事情都應該去關心。

他表示，目前是「立足台灣、布局全球」，布局包括中國，況且幾十年來，台灣的惠中政策豈止31項，中國最大外資來源是台灣，中國人才、技術最大來源也是台灣。

賴清德回答國民黨立委楊鎮浯有關兩岸問題時表示，目前行政院的各項努力，都是在建設國家、發展經濟，是在壯大台灣，保障國人決定未來權利的機會。

楊鎮浯另外問到陸委會主委陳明通，「陳主委可以沿用過去陳教授打下的基礎嗎？」

陳明通回答說，他擔任陸委會主委，在國會殿堂裡，要按照法的規範進行，陳教授過去的努力，在國際上、一段時間內發表多篇研究成果，陳主委可以參考陳教授的研究成果。（編輯：李信寬）1070320