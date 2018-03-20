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終結連18紅　受春節因素影響　2月外銷訂單減3.8%

記者彭夢竺／台北報導2018/03/20 16:50
▲經濟部統計處20日公布外銷訂單統計，2018年2月外銷訂單324.5億美元，相較去年同期減少13.0億美元，年減3.8%。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部統計處20日公布外銷訂單統計，2018年2月外銷訂單324.5億美元，相較去年同期減少13.0億美元，年減3.8%。（圖／NOWnews資料照）

經濟部統計處今（20）日公布外銷訂單統計，2018年2月外銷訂單324.5億美元，相較去年同期減少13.0億美元，年減3.8%，終止連續18個月的正成長，不過，累計今年1到2月外銷訂單755.2億美元，為歷年同期新高。統計處指出，受到春節因素影響，經季節調整後年增5.1%，其中基本金屬、機械、化學品續呈正成長，表現較佳。

2月外銷訂單324.5億美元，受到春節因素影響，較上個月減少106.1億美元或減24.6%，經季節調整後減1.4%，若與去年同月比較，外銷訂單減少13.0億美元，年減3.8%，經季節調整後增5.1%，按新台幣計算減8.8%。累計今年1到2月外銷訂單755.2億美元，為歷年同期新高，較上年同期增加58.0億美元或增8.3%。

主要貨品類別部分，累計1到2月資訊通信、電子產品、基本金屬及機械的訂單為歷年同期新高，主要訂單接自中國大陸及香港、美國、歐洲的訂單為歷年同期新高。

統計處表示，受到春節因素影響，2月外銷訂單金額降為324.5億美元，較上年同月減3.8%，不過由於1月訂單表現亮眼，累計1到2月的外銷訂單仍達755.2億美元。

展望未來，統計處指出，隨著高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車聯網等新興應用需求持續擴增，有助於減少資訊通信產品及電子產品的淡季效應，受惠於國際原物料價格緩步上揚、塑化產業進入傳統旺季，及智慧自動化機械需求暢旺，傳統貨品接單持續看好。

關鍵字外銷訂單經濟部統計處
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