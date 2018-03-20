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中央社

宏正今年展望樂觀 聚焦3大潛力市場

中央社2018/03/20 16:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）宏正自動化去年毛利率達59.1%，每股獲利達6.06元，財務長陳健南表示，今年聚焦「高效能KVM」、「Secure KVM」與「環控系統」3大潛力市場，展望樂觀。

宏正去年合併營收新台幣49.47億元、年增0.2%，稅後純益7.26億元、年減7.87%，每股稅後純益(EPS)6.06元，董事會通過配發現金股息5.5元，以今天收盤價89.7元計算，現金股息殖利率6.13%。

陳健南表示，今年1至2月合併營收達8.16億元、年增達13%，其中IT架構管理解決方案較去年同期成長11%、IT架構管理的遠端管理產品較去年同期成長19%、專業影音產品較去年同期成長9%、USB周邊設備較去年同期更顯著成長59%；以銷售區域觀察，亞洲、美洲、歐洲地區分別較去年同期成長13%、21%、及7%。

陳健南指出，包括遠端管理KVM、環控與矩陣影音切換產品持續維持優異成長動能，其中，美洲大型電商通路持續拓展、歐洲客戶整併影響已逐漸消除、亞洲市場包含中、日、韓等重要市場持續維持強勁成長動能，對於3大洲地區今年的未來成長動能皆樂觀以待。

陳健南認為，宏正看準全球企業智慧化、數位化發展趨勢，挾3大潛力市場「高效能KVM」、「Secure KVM」與「環控系統」，推廣AV meets IT整合式解決方案，將為今年營收表現注入新一波動能。（編輯：郭萍英）1070320

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