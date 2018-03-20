宏正今年展望樂觀 聚焦3大潛力市場

（中央社記者田裕斌台北20日電）宏正自動化去年毛利率達59.1%，每股獲利達6.06元，財務長陳健南表示，今年聚焦「高效能KVM」、「Secure KVM」與「環控系統」3大潛力市場，展望樂觀。

宏正去年合併營收新台幣49.47億元、年增0.2%，稅後純益7.26億元、年減7.87%，每股稅後純益(EPS)6.06元，董事會通過配發現金股息5.5元，以今天收盤價89.7元計算，現金股息殖利率6.13%。

陳健南表示，今年1至2月合併營收達8.16億元、年增達13%，其中IT架構管理解決方案較去年同期成長11%、IT架構管理的遠端管理產品較去年同期成長19%、專業影音產品較去年同期成長9%、USB周邊設備較去年同期更顯著成長59%；以銷售區域觀察，亞洲、美洲、歐洲地區分別較去年同期成長13%、21%、及7%。