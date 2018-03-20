NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈盧秀燕遭質疑　林佳龍：勿抹黑陽岱鋼回來了　擔任巨人開路先鋒不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

台開案犯罪所得 更四審：不得合併計算

中央社2018/03/20 16:39
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北20日電）台開內線交易案因犯罪所得計算方式不同，多次遭最高法院發回。高院更四審今天指出，計算方式應兼採「實際所得法」及「擬制所得法」，且不得合併計算個別被告的犯罪所得。

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、游世一等人於三井日本料理聚餐。檢調查出，趙建銘在餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額，台北地檢署95年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘等人。

台灣高等法院新聞稿指出，更四審認定趙玉柱犯罪所得新台幣475萬元，前寬頻房訊總經理游世一犯罪所得475萬元，均宣告沒收。

合議庭認為，沒有積極證據證明趙建銘有實際出資或朋分犯罪所得，基於「有疑利歸被告」原則，不得認定趙建銘有出資，或對於趙玉柱內線交易的犯罪所得有何支配朋分，因此難以認定有犯罪所得，這也是趙建銘歷審首度被認定無犯罪所得。

證券交易法規定，內線交易罪可處3年以上10年以下有期徒刑，如果犯罪所得超過新台幣1億元，則可處7年以上有期徒刑。

台開案一審認定趙建銘犯罪所得427萬餘元，高院二審、更一審、更二審則將所有被告犯罪所得合併計算，且因計算方式不同，總金額均超過1億元，趙建銘都被判刑7年；更三審則分別計算被告犯罪所得，趙建銘被認定犯罪所得417萬元，改判4年。

高院更四審則認為，犯罪所得計算方式，應兼採「實際所得法」及「擬制所得法」。重大消息公開後10日內買賣股票者，應依「實際所得法」（實際成交價格），非於重大消息公開後10日內買賣股票者，應依「擬制所得法」（消息公開後10個營業日收盤平均價格）。不扣除手續費（賣出及買入）、交易稅等成本。

更四審也認為，趙玉柱、游世一賣出股票的時點均不相同，買賣股票都是各自為自己利益而為計算，個別出資、自負盈虧，對於買入後是否及何時賣出股票，並無意思聯絡或行為分擔，就賣出股票的不正利得，事後也無朋分，犯罪所得不得合併計算。

新聞稿指出，趙玉柱、游世一都是在重大消息公開後逾10日以上，才有賣出行為，採擬制所得法計算。依本件3個重大消息公開後10個營業日收盤平均價格為4.46元計算，游世一、趙玉柱的擬制犯罪所得均為475萬元。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070320

蒲亭當選連任 菲總統杜特蒂祝賀宏正今年展望樂觀 聚焦3大...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan