台開案犯罪所得 更四審：不得合併計算

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、游世一等人於三井日本料理聚餐。檢調查出，趙建銘在餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額，台北地檢署95年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘等人。

（中央社記者蕭博文台北20日電）台開內線交易案因犯罪所得計算方式不同，多次遭最高法院發回。高院更四審今天指出，計算方式應兼採「實際所得法」及「擬制所得法」，且不得合併計算個別被告的犯罪所得。

合議庭認為，沒有積極證據證明趙建銘有實際出資或朋分犯罪所得，基於「有疑利歸被告」原則，不得認定趙建銘有出資，或對於趙玉柱內線交易的犯罪所得有何支配朋分，因此難以認定有犯罪所得，這也是趙建銘歷審首度被認定無犯罪所得。

證券交易法規定，內線交易罪可處3年以上10年以下有期徒刑，如果犯罪所得超過新台幣1億元，則可處7年以上有期徒刑。

台開案一審認定趙建銘犯罪所得427萬餘元，高院二審、更一審、更二審則將所有被告犯罪所得合併計算，且因計算方式不同，總金額均超過1億元，趙建銘都被判刑7年；更三審則分別計算被告犯罪所得，趙建銘被認定犯罪所得417萬元，改判4年。

高院更四審則認為，犯罪所得計算方式，應兼採「實際所得法」及「擬制所得法」。重大消息公開後10日內買賣股票者，應依「實際所得法」（實際成交價格），非於重大消息公開後10日內買賣股票者，應依「擬制所得法」（消息公開後10個營業日收盤平均價格）。不扣除手續費（賣出及買入）、交易稅等成本。

更四審也認為，趙玉柱、游世一賣出股票的時點均不相同，買賣股票都是各自為自己利益而為計算，個別出資、自負盈虧，對於買入後是否及何時賣出股票，並無意思聯絡或行為分擔，就賣出股票的不正利得，事後也無朋分，犯罪所得不得合併計算。

新聞稿指出，趙玉柱、游世一都是在重大消息公開後逾10日以上，才有賣出行為，採擬制所得法計算。依本件3個重大消息公開後10個營業日收盤平均價格為4.46元計算，游世一、趙玉柱的擬制犯罪所得均為475萬元。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070320