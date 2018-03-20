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愛唱成痴　山歌王許學傳傳唱客家山歌76載

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/20 17:09
▲90歲的許學傳(左)傳唱客家山歌76年，94歲的李增昌(右)以相機記錄竹東山歌的珍貴歷史與影像，共同接受縣長邱鏡淳頒獎表揚。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.20）
▲90歲的許學傳(左)傳唱客家山歌76年，94歲的李增昌(右)以相機記錄竹東山歌的珍貴歷史與影像，共同接受縣長邱鏡淳頒獎表揚。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.20）

人稱「山歌王」90歲的許學傳老先生，從14歲那年愛唱山歌成癡至今已76年，他同時也是竹東山歌比賽「首屆首辦人員」，可以說沒有他就沒有今天傳唱54屆的客家山歌比賽；新竹縣長邱鏡淳感佩他的付出，今（20）在主管會報上頒獎表揚。

山歌王許學傳現在是竹東客家山歌比賽的顧問，他說剛開始承辦時只限於竹東鎮，後來擴大到整個新竹縣，也因為辦出績效，所以後來就承辦全省的客家山歌比賽，而參賽人數也從158人，增加到目前的2100多人，可說是愈辦愈盛大，讓客家山歌得以繼續傳唱下去。


▲竹東客家山歌藝術節仰賴每一位顧問、評審老師、樂師等，為傳承客家文化無私奉獻。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.20）

竹東客家山歌藝術節是一場不曾間斷，且超過半世紀的的賽程，更是客家山歌界一年一度的盛會，每年均會有來自全台的山歌好手，聚集在竹東以歌會友、互相交流；為感謝協助辦理有功人員，邱鏡淳頒獎表揚顧問、各評審老師、樂師等，為傳承客家文化無私奉獻。

受獎人員包括了高壽94歲的李增昌老師，用母親獎勵他的相機，拍下珍貴的相片，記錄著竹東山歌的歷史與影像，他無私的提供給政府機關作為典藏，以具體行動支持客家事務與傳承。


▲竹東客家山歌藝術節仰賴每一位顧問、評審老師、樂師等，為傳承客家文化無私奉獻。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.20）

而呂錦明、姜雲玉、蘇凡凌、姜宜君、徐麗紗、吳川鈴、曾明珠、黃淑媛、彭鈺雯老師們為竹東客家山歌比賽評審團，竹東客家山歌是最公正、最公開的比賽，評審團秉公辛勤評分，是竹東客家山歌比賽不可或缺的功臣之一，除了四天四夜的評分之外，更是在賽程中制定比賽規則、規範的顧問。

還有謝其國、劉羅照、池姵萱、林彩立、鄭集川老師們為竹東客家山歌比賽樂師團，竹東客家山歌比賽堅持使用傳統客家八音伴奏，不使用kala版的伴奏，保有原汁原味的山歌比賽，樂師團四天四夜不間斷的演奏，亦是本比賽有功人員。

關鍵字客家山歌山歌王許學傳李增昌
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