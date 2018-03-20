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能源局：用電零成長或負成長 目前做不到

中央社2018/03/20 16:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北20日電）經濟部能源局副局長李君禮今天在立法院一場公聽會上指出，用電「零」成長或「負」成長是努力的目標，但目前還做不到。

立法院永續會與立委吳焜裕、陳曼麗、劉建國、陳學聖國會辦公室下午在立法院共同主辦「能源與空氣污染」公聽會，李君禮回應用電議題時，做了以上表示。

對於與會民間團體談及期盼台灣能夠達到用電「零」成長或「負」成長，李君禮說，完全同意，也是努力目標，「但我還是要很誠實的報告，目前還做不到。」

李君禮指出，台灣曾經用電「零」成長，那是大約在民國九十七年、九十八年時，因為當時經濟衰退，所以用電量減少。「那不是我們要的用電『零』成長，我們要的用電『零』成長是經濟持續發展，然後用電不增加，這才是我們要的目標。」

談及能源政策與安全，李君禮說，台灣需要提高能源自給率。目前台灣能源98%仰賴進口，自產能源大概不到2%。台灣必須努力推動再生能源，也是很大挑戰。

今天「能源與空氣污染」公聽會上，本身是立法院永續會會長的民進黨籍立委吳焜裕說，期望在最短時間內讓台灣達到再生能源的目標。預防空污不能回到核能的老路，核電不是台灣追求的目標，必須努力讓再生能源成為台灣穩定的電源。

另位與會的民進黨籍立委陳曼麗指出，台灣的電到底夠不夠用？台灣的空氣品質令人擔心？這些議題的良善溝通與找出解決問題的方法，對台灣社會非常重要。

綠色消費者基金會秘書長方儉認為，「台灣不缺電，缺的是管理」，應把績效管好，包括人事管理，不是再蓋電廠。效能、績效管理是解決缺電、空污、電價的處方。

彰化縣醫療界聯盟理事長蔡志宏表示，台灣要用再生能源去廢核，但是再生能源去年的發電量負成長，燃煤也還在增加，他擔心要減少空污恐怕不容易。（編輯：林沂鋒）1070320

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