能源局：用電零成長或負成長 目前做不到

（中央社記者范正祥台北20日電）經濟部能源局副局長李君禮今天在立法院一場公聽會上指出，用電「零」成長或「負」成長是努力的目標，但目前還做不到。

立法院永續會與立委吳焜裕、陳曼麗、劉建國、陳學聖國會辦公室下午在立法院共同主辦「能源與空氣污染」公聽會，李君禮回應用電議題時，做了以上表示。

對於與會民間團體談及期盼台灣能夠達到用電「零」成長或「負」成長，李君禮說，完全同意，也是努力目標，「但我還是要很誠實的報告，目前還做不到。」

李君禮指出，台灣曾經用電「零」成長，那是大約在民國九十七年、九十八年時，因為當時經濟衰退，所以用電量減少。「那不是我們要的用電『零』成長，我們要的用電『零』成長是經濟持續發展，然後用電不增加，這才是我們要的目標。」