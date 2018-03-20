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國道清明連假0至5時免費 連假前假日打8折

中央社2018/03/20 16:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部今天公布清明連假國道交通疏導措施，國道部分，4月4日至8日共5天清明連假，每天0至5時免收費；另為分散車潮，鼓勵提前掃墓，清明連假前兩週例假日，國道收費打8折。

根據高速公路局提出並獲交通部同意的清明連假國道疏導措施，4月4日至8日，實施夜間暫停收費，時間為每天0至5時，同時採單一費率，取消每天20公里優惠里程。

另為分散國道車潮，鼓勵民眾提前掃墓，清明連假前兩週例假日，也就是3月24日、25日及4月1日共3天，國道8折收費，3月31日因需補上班上課，國道維持正常收費。

今年清明假期，高公局也將實施高乘載管制，4月4日上午7時至中午12時，在國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；4月4日至6日上午7時至中午12時，在國5南港系統至石碇，各交流道南向入口匝道；3月25日、4月6日至8日下午3時至晚上8時，在國5蘇澳至頭城，各交流道北向入口匝道。

根據高公局規劃，清明假期國5北上高乘載結束時間，將視交通狀況機動調整。

其他管制措施還包括入口匝道封閉、開放路肩及入口匝道儀控。

匝道封閉部分，4月4日至6日，全天封閉國1平鎮系統南下及埔鹽南下入口匝道；4月6日至8日，全天封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3名間雙向入口及竹南北上入口匝道。

交通部簡任技正胡迪琦說，今年是首次遇到長達5天的清明連假，國道除了掃墓車流外，也會有不少出遊車潮，高速公路局預測，雙向車流量最多會出現在4月5日，全天車流量約平日的1.5倍，南下車流量最多是4月4日，北上車流量多是4月7日。（編輯：劉政權）1070320

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