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〈博通擴大晶片版圖〉外媒點名收購高通失利後 瞄準聯

鉅亨網2018/03/20 16:53
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晶片大廠博通 (BRCM-US) 先前計畫收購手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 失利後，外媒就持續點名可能的併購對象，今 (20) 日美國財經網站《The Motlet Fool》上文章更指出，博通除高通外，還有三家公司是潛在收購對象，包含 FPGA 大廠賽靈思，以及 Cirrus Logic，第三家公司竟然是台灣手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)。

《The Motlet Fool》網站上的文章指出，博通擬購併高通雖遭美國總統川普否決，不過博通並未打退堂鼓，持續計畫尋找新標的，尤其博通的策略就是要積極擴大在晶片領域的布局版圖，因此持續花心力尋找新的併購標的。

《The Motlet Fool》上的文章點名，博通可能收購的公司包括三家，包含賽靈思、Cirrus Logic、及台灣手機晶片大廠聯發科，由於在手機晶片領域中，高通的市占率最高，其次就是台廠聯發科，因此市場認為，外電點名聯發科可能是下一個被收購對象，並不令人意外。

事實上，博通已供應許多智慧型手機產品中重要元件，若收購聯發科，等於是擴大在手機市場的版圖與市占率，在市場上將有更多運作空間，而博通也將能藉由收購聯發科，讓自家的產品組合更完整，有助其穩定在蘋果供應鏈中的角色。

法人認為，外電與市場不斷點名博通潛在的收購名單，是自博通收購高通敗陣後就持續發生的事情，因此點名台廠聯發科並不意外，只不過就像先前聯發科計畫開放陸資入股一樣，雙方在價格上能否有共識，另外政府與主管機關是否同意，都還有許多值得討論的空間，目前仍尚屬傳言階段。

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關鍵字聯發科博通晶片併購高通headline
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