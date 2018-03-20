〈統一超展望〉不擔心出售星巴克獲利缺口 本季營運樂

談及去年出售上海星巴克股權後，整體營運表現是否能取代星巴克成長動能，陳瑞堂認為，從今年 1 月與 2 月業績表現來看，本業營收仍呈現雙位數成長，缺少上海星巴克營收影響比預期少許多，加上百貨業務獲利也達到新里程碑，因此並不擔心獲利缺口，對本季展望樂觀。

統一超 (2912-TW) 今 (20) 日舉行年度記者會，統一超總經理陳瑞堂指出，今年目標為提升單店單日營業額與提高加盟主獲利表現，他並表示，今年前 2 個月業績表現達雙位數成長，並不擔心出售上海星巴克股權後的獲利缺口，對本季營運展望樂觀。

從營運目標來看，陳瑞堂表示，目前 PSD(單店單日營業額) 為近 8 萬元，中長期目標為 PSD 達 10 萬元，今年除持續追求單店獲利成長外，提升加盟主獲利表現也是目標之一。

陳瑞堂指出，除原先增加的加盟分潤比例外，今年初再新增加盟分潤比例 0.5%，預期今年成本約增加 4 至 5 億元，不過，並非每年成本增加的金額得視每年狀況，目前加盟分潤提高的制度，對加盟有達到鼓舞作用，業績持續成長，從經營成果來看，目前分潤比例讓雙方都滿意，帶動加盟續約率達近 9 成，創 10 年新高。

統一超去年全年稅後純益 310.2 億元，每股稅後純益 29.83 元，陳瑞堂指出，若排除上海星巴克股權交易認列因素，去年獲利達 105 億元，每股稅後純益仍超過 10 元，創歷史新高紀錄。

陳瑞堂表示，去年在整體外在環境挑戰大之下，仍能締造新猷的原因有三寶，第一，落實單品管理 (TK)，打造連而不鎖的單店自主模式，釋放每一間店的各自能量，展現各自特色；第二，實行比較法，透過同性質同商圈店舖間的業績與產品類別銷售比較，找尋差異點與營運缺失；第三，持續優化基礎元素，無論外在環境如何變化，基礎架構原則不變。