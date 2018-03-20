清明前2周假日通行費打8折　連假交通疏運懶人包

交通部路政司簡任技正胡迪琦表示，今（ 2018 ）年清明連續假期，台鐵、高鐵、航空、國道客運均增班加強運能，國道客運實施票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，台灣好行 32 條客運路線使用電子票證也有半價優惠。

清明連續假期自 4 月 4 日至 8 日共計 5 天，交通部估計，車流量將會是平常日的 1.5 倍，為繼春節後另一個高峰。依據往年經驗，國道南下交通量、北上交通量及雙向交通量將分別於 4 月 4 日、 4 月 7 日及 4 月 5 日最高，為鼓勵民眾提前掃墓分散車潮，交通部規畫清明連假前 2 周的例假日，國道全日通行費一律 8 折收費。

為避免車潮過度集中於清明假期，交通部規畫於 3 月 24 日、 25 日、 4 月 1 日，國道所有車輛全日通行費均採一般日 8 折收費，鼓勵民眾分散掃墓時間；清明連假期間，國道則實施入口高乘載管制、入口匝道封閉、夜間免收費等措施。

胡迪琦進一步說明，今年國 1 虎尾北上入口首次實施匝道封閉，時間為 4 月 6 日至 8 日，提醒民眾注意；連假期間國道收費時段採單一費率，無每日 20 公里優惠里程，僅夜間 0 至 5 時全線雙向暫停收費。

此外，配合地方政府大型活動及重要觀光熱點，如宜蘭綠色博覽會、六福村及小人國、清境農場等，已規畫多班次公共運具；另因應清明掃墓習俗與墓區道路狹窄，部分縣市政府已於假期前周末及假期間規畫掃墓專車，民眾可多加利用。

清明連假交通疏運措施

1.入口高乘載管制

西部部分， 4 月 4 日 7-12 時，國 1 內湖至頭份及國 3 木柵至香山各交流道之南向入口匝道。

東部部分， 4 月 4 日至 6 日每日 7-12 時，國 5 南港系統至石碇各交流道之南向入口匝道， 3 月 25 日、 4 月 6 日至 8 日 15-20 時，國 5 蘇澳至頭城各交流道之北向入口匝道。

2. 入口匝道封閉

4 月 4 日至 6 日 0-24 時，封閉國 1 平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。

4 月 6 日至 8 日 0-24 時，封閉國 1 虎尾及埔鹽系統北上入口、國 3 名間雙向入口及竹南北上入口匝道。

3. 收費措施

連假期間收費時段採單一費率，即為長途折扣費率，無每日 20 公里優惠里程；另每日 0-5 時，國道全線雙向暫停收費。