影／純網銀在台有發展空間嗎？玉山金總座黃男州這麼看

社群通訊軟體 LINE 有意在台申設純網路銀行，金管會傾向初期先開放2張純網銀執照，不過，純網銀在台灣到底有沒有發展及生存空間？玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州20日認為，有無顧客基礎很重要，如果要從零開始，純網銀的經營將會相當艱辛。

玉山銀行20日與日本最大資訊系統商 NTT DATA 合作，啟動「玉山日本跨境e指購」，第一家上線客戶就是日籍廉價航空香草航空，只要在香草航空官網購買國際航線機票，且單筆未滿2萬元，就可選擇在7-ELEVEN或全家便利商店繳款。

由於金管會主委顧立雄19日透露，純網銀業務相關方案已積極研議中，預計4月定案出爐，並將比照傳統銀行，申請資本額新台幣100億元，而且考量國內已有38家銀行，初期只會開放2張純網銀的執照，也引發市場關注純網銀在台灣還有發展及生存空間嗎？