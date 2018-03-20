影／純網銀在台有發展空間嗎？玉山金總座黃男州這麼看

社群通訊軟體 LINE 有意在台申設純網路銀行，金管會傾向初期先開放2張純網銀執照，不過，純網銀在台灣到底有沒有發展及生存空間？玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州20日認為，有無顧客基礎很重要，如果要從零開始，純網銀的經營將會相當艱辛。
玉山銀行20日與日本最大資訊系統商 NTT DATA 合作，啟動「玉山日本跨境e指購」，第一家上線客戶就是日籍廉價航空香草航空，只要在香草航空官網購買國際航線機票，且單筆未滿2萬元，就可選擇在7-ELEVEN或全家便利商店繳款。
由於金管會主委顧立雄19日透露，純網銀業務相關方案已積極研議中，預計4月定案出爐，並將比照傳統銀行，申請資本額新台幣100億元，而且考量國內已有38家銀行，初期只會開放2張純網銀的執照，也引發市場關注純網銀在台灣還有發展及生存空間嗎？
玉山金控暨玉山銀行經理黃男州20日會後受訪時指出，包括中國大陸、日本、甚至以前歐洲等地都有純網銀，但要做純網銀很重要一點就是要有原生客群，以大陸微信來說，即有相當龐大的既有客群，起步才不會這麼艱辛。
黃男州認為，如果純網銀要從零開始，是很艱辛的路程，首先就會遭遇到知名度的問題，若對客戶知名度不夠，又無實體通路，客戶較難放心將資產放在純網銀中，再來則是法令層次也要跟得上純網銀的需求，若很多文件都需要親簽，純網銀會面臨執行問題。
黃男州並強調，從整個通路發展歷程來看，顧客還是需要全通路的銀行，過去許多純數位的網路商店現在也朝與實體商店結合，顯示最好由客戶端自行選擇想要的通路，而不是侷限只能實體或只能數位，且對銀行業而言，未來經營主要是「生態系」的塑造，不但要跨界、跨虛實還要跨產業。
玉山銀行數位金融事業處資深協理劉美玲也認為，台灣不缺銀行，純網銀要有新的金融服務模式才能出奇制勝，因此，玉山銀行也就積極與年輕族群較常消費的場域接觸，創造與年輕客戶的接觸點，培養未來新的潛力客戶。
至於如何看待非金融業爭取純網銀業務的競爭？黃男州說，未來是會有些競爭也會有些合作，從現在整體金融情勢來看，大家一方面可能在競爭金融業務，一方面也尋求合作的機會，未來可能要看，畢竟各自有各自的策略發展。