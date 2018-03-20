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高雄過好年好禮不斷　高雄雄好康APP接棒

記者蔡佳宏／高雄報導2018/03/20 17:19
▲高雄過好年頒獎記者會，出席通路代表與得主合照。（圖／高市經發局提供,2018.03.20）
▲高雄過好年頒獎記者會，出席通路代表與得主合照。（圖／高市經發局提供,2018.03.20）

高雄市政府經發局今（20）日舉辦「2018高雄過好年」發票登錄大抽獎頒獎，包含首獎TOYOTA RAV4百萬名車、機票、百貨禮券、五星級飯店住宿券等幸運得主齊聚領獎。副局長鄭介松同時宣布即日起活動APP改版為「高雄雄好康」，將持續提供活動期間好評不斷的「AR搶好康」與「點數兌換」功能，好禮不斷，精彩可期。

抽中首獎價值120萬TOYOTA 油電車的民眾謝先生表示，上一屆「2017高雄過好年」活動時他成為會員並下載活動APP登錄發票，雖然都沒中獎，不過得到很多高雄商店消費資訊，今年持續參加大抽獎活動，其中一張在漢神巨蛋消費不到100元的發票，沒想到竟然讓他抽中汽車，相當驚喜，同時表示自己原本住在新北，因結婚移居至高雄後，發現高雄好逛好買，東西物美價廉，來高雄消費力也隨著提升，現在又有市府開發的高雄雄好康APP，提供優惠訊息，一定會持續使用並大力推薦朋友來高雄消費。


▲經發局副局長鄭介松頒發汽車首獎給得主謝先生。（圖／高市經發局提供,2018.03.20）

鄭介松表示，「2018高雄過好年」活動自106年12月19日至107年2月28日止，活動共計72天，過好年期間活動APP共登錄100萬筆以上發票，登錄總金額約新臺幣5億元，相較去年至少都有倍數的成長，足見民眾對過好年活動APP的使用習慣逐漸養成，其中本次首度推出的「AR財神爺發紅包」、「集點換好禮」等功能，也帶起一股搶好康風潮。

另外，活動累積至今已超過4萬名會員，為了持續提供廣大會員新興服務體驗，自107年3月20日至8月31日止將以「2018高雄雄好康」主題改版，原高雄過好年期間持有點數可持續累計，月月推出不同兌換獎品品項；此外將不定期配合母親節、端午節、父親節與暑假等檔期推出AR及抽獎活動，歡迎民眾踴躍參加！「2018高雄雄好康」相關活動消息，請民眾下載「高雄雄好康」APP。

關鍵字高雄過好年高雄雄好康經發局
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