高雄過好年好禮不斷　高雄雄好康APP接棒

高雄市政府經發局今（20）日舉辦「2018高雄過好年」發票登錄大抽獎頒獎，包含首獎TOYOTA RAV4百萬名車、機票、百貨禮券、五星級飯店住宿券等幸運得主齊聚領獎。副局長鄭介松同時宣布即日起活動APP改版為「高雄雄好康」，將持續提供活動期間好評不斷的「AR搶好康」與「點數兌換」功能，好禮不斷，精彩可期。

抽中首獎價值120萬TOYOTA 油電車的民眾謝先生表示，上一屆「2017高雄過好年」活動時他成為會員並下載活動APP登錄發票，雖然都沒中獎，不過得到很多高雄商店消費資訊，今年持續參加大抽獎活動，其中一張在漢神巨蛋消費不到100元的發票，沒想到竟然讓他抽中汽車，相當驚喜，同時表示自己原本住在新北，因結婚移居至高雄後，發現高雄好逛好買，東西物美價廉，來高雄消費力也隨著提升，現在又有市府開發的高雄雄好康APP，提供優惠訊息，一定會持續使用並大力推薦朋友來高雄消費。