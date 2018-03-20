NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈陽岱鋼回來了　擔任巨人開路先鋒女穿性感內衣吃薑母鴨　露點又自摸不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
地方

溪北觀光文化導覽協會理監事授證

記者黃文博／台南報導2018/03/20 17:22
▲葉澤山親自頒發證書給第一屆理監事。（圖／記者黃文博攝，2018.03.20
▲葉澤山親自頒發證書給第一屆理監事。（圖／記者黃文博攝，2018.03.20

台南市溪北觀光文化導覽協會第一屆理監事幹部，今（20）日舉行授證典禮，由台南市文化局長葉澤山親自頒發當選證書，首任理事長林易緒強調，台南是文化首都，擁有豐富文化歷史，觀光發展是無縫接軌，藉由文化導覽員把靜態轉換動態，進一步章顯導覽解說員，的確是觀光及文化不可或缺的。

今天出授證典禮的有文化局長葉澤山、國民黨中常委陳宗興、前將軍鄉鄉長陳進財、台南市生態保育學會理事長邱仁武、中華民國商圈總幹事邱勝彥、後壁國小校長吳建邦、立委黃偉哲服務處秘書、台南市議員張世賢服務處吳主任、台南市議員參選人陳秋宏、台南市議員參選人陳俊安、台灣首府大學觀光系林佑翔、下營上帝廟副主委沈欽憲。

林易緒說，台南市是台灣的開始，由明朝國姓爺鄭成功從台南鹿耳門登入，開始建設台灣民生發展，台南有很多豐富文化古蹟等歷史背景，更需要協會導覽解說員的協助。

葉澤山頒發台南市溪北觀光文化導覽協會第一屆當選理監事，包括理事長林易緒、常務監事李幸真、常務理事賴勤本及許明治、理事高春輝、賴騰緩、黃坤益、鄭心蕙、謝淑華、黃虹瑗、賴淑婷、許順清，監事黃正雄、林素香。

葉澤山表示，文化觀光是共同體的，文化資產包含「文化財產」與「文化遺產」，而「有形」與「無形」僅是對應的指稱，所謂的「有形」是物質性的遺產，如古蹟、遺址、歷史建築、文化景觀等，而「無形」是非物質性型態，主要源自於社會、生活、環境的「人」及「社群」，並以此為核心，透過「記憶」還有「技」與「藝」的生活文化展演。

關鍵字文化導覽協會國姓爺鄭成功鹿耳門
好禮不斷　高雄雄好康APP接棒佛祖遶境大變革　今年擇定假日登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan