溪北觀光文化導覽協會理監事授證

台南市溪北觀光文化導覽協會第一屆理監事幹部，今（20）日舉行授證典禮，由台南市文化局長葉澤山親自頒發當選證書，首任理事長林易緒強調，台南是文化首都，擁有豐富文化歷史，觀光發展是無縫接軌，藉由文化導覽員把靜態轉換動態，進一步章顯導覽解說員，的確是觀光及文化不可或缺的。
今天出授證典禮的有文化局長葉澤山、國民黨中常委陳宗興、前將軍鄉鄉長陳進財、台南市生態保育學會理事長邱仁武、中華民國商圈總幹事邱勝彥、後壁國小校長吳建邦、立委黃偉哲服務處秘書、台南市議員張世賢服務處吳主任、台南市議員參選人陳秋宏、台南市議員參選人陳俊安、台灣首府大學觀光系林佑翔、下營上帝廟副主委沈欽憲。
林易緒說，台南市是台灣的開始，由明朝國姓爺鄭成功從台南鹿耳門登入，開始建設台灣民生發展，台南有很多豐富文化古蹟等歷史背景，更需要協會導覽解說員的協助。
葉澤山頒發台南市溪北觀光文化導覽協會第一屆當選理監事，包括理事長林易緒、常務監事李幸真、常務理事賴勤本及許明治、理事高春輝、賴騰緩、黃坤益、鄭心蕙、謝淑華、黃虹瑗、賴淑婷、許順清，監事黃正雄、林素香。
葉澤山表示，文化觀光是共同體的，文化資產包含「文化財產」與「文化遺產」，而「有形」與「無形」僅是對應的指稱，所謂的「有形」是物質性的遺產，如古蹟、遺址、歷史建築、文化景觀等，而「無形」是非物質性型態，主要源自於社會、生活、環境的「人」及「社群」，並以此為核心，透過「記憶」還有「技」與「藝」的生活文化展演。