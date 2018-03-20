溪北觀光文化導覽協會理監事授證

台南市溪北觀光文化導覽協會第一屆理監事幹部，今（20）日舉行授證典禮，由台南市文化局長葉澤山親自頒發當選證書，首任理事長林易緒強調，台南是文化首都，擁有豐富文化歷史，觀光發展是無縫接軌，藉由文化導覽員把靜態轉換動態，進一步章顯導覽解說員，的確是觀光及文化不可或缺的。

今天出授證典禮的有文化局長葉澤山、國民黨中常委陳宗興、前將軍鄉鄉長陳進財、台南市生態保育學會理事長邱仁武、中華民國商圈總幹事邱勝彥、後壁國小校長吳建邦、立委黃偉哲服務處秘書、台南市議員張世賢服務處吳主任、台南市議員參選人陳秋宏、台南市議員參選人陳俊安、台灣首府大學觀光系林佑翔、下營上帝廟副主委沈欽憲。