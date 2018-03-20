〈外銷訂單〉終結18紅 2月外銷訂單324.5億美

統計處說，2 月外銷訂單金額年減 3.8%，其中基本金屬、機械、化學品續呈正成長，表現較佳；累計今年前 2 月外銷訂單創歷年同期新高，其中高效能運算、車用電子、虛擬貨幣採礦、遊戲機等需求續增，資訊通信產品、電子產品同創歷年同期新高，智慧手機成長減緩，光學器材因大尺寸面板價格較上年同期下跌，年減 6%。

經濟部統計處今 (20) 日公布 2 月外銷訂單統計，受農曆春節因素影響，2 月外銷訂單金額 324.5 億美元，年減 3.8%，終結 18 紅；累計今年前 2 月訂單金額 755.2 億美元，為歷年同期新高，年增 8.3%，其中資訊通信、電子產品、基本金屬及機械都是歷年同期新高。

在傳統貨品方面，受惠全球景氣穩健擴張，加上國際原材物料上漲，致基本金屬、塑橡膠製品、化學品各增 21.7%、20.5%、18.4%，機械年增 9.6%，表現亮麗。

展望未來，隨著高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車聯網等新興應用需求持續擴增，有助減少資訊通信產品及電子產品淡季效應；受惠國際原物料價格緩步上揚、塑化產業進入傳統旺季，及智慧自動化機械需求暢旺，傳統貨品接單持續看好；統計處認為，由於貿易保護主義氛圍興起，為全球貿易成長的不確定因素，值得關注。

根據外銷訂單受查廠商對 3 月接單看法，預期接單將較 2 月增加廠商家數占 47.4%，持平者占 40.8%，減少者占 11.8%，以家數計算的動向指數為 67.8；若以接單金額計算動向指數則為 71.4，預期 3 月整體外銷訂單金額將較 2 月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 75.3、65.3 及 72.8。