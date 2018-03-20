專家：川普過於沉迷貿易逆差數字 他的想法有很多誤解

美國總統川普近來一直將美中貿易逆差掛在嘴解，美國諮商會高級官員 David Hoffman 及經濟學家 Erik Lundh 發文指出，川普並不完全了解貿易逆差背後的故事，而且他應該敦促中國允許更多的投資進入、建立公平環境，而不是藉由限制自中國進口產品，這無助解決任何問題。

文章表示，川普有兩個重要的錯誤，首先，數額並不是他所聲稱的那麼多。其次，目前失衡的結構性因素正在變化，實際上當前趨勢有助於減少貿易失衡。

2017 年，美國對中國的商品貿易逆差確實達到新高，約 3750 億美元。但一個重要的結構未納入考量，就是全球價值鏈的興起，如今製造業的零件生產線早已跨越國界，分散於全球不同地方。