NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼回來了　擔任巨人開路先鋒女穿性感內衣吃薑母鴨　露點又自摸不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

法國失業補助改革 不積極求職就扣錢

中央社2018/03/20 17:00
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者曾依璇巴黎20日專電）法國部分失業者求職不積極，卻持續領補助，制度缺失早為人詬病。法國政府為實現總統馬克宏的競選承諾，規劃改革，失業者求職若不夠積極，獲得的補助會減少，甚至被取消。

馬克宏（Emmanuel Macron）去年競選期間承諾改革失業補助制度，加強管制，防杜失業者不履行求職義務的現象。

法國勞動部昨天邀集工會和資方代表商討改革內容，政府預計於4月內閣會議中提出改革失業保險和職業訓練等相關法案。

根據現行規定，若失業者沒有合理理由就缺席就業服務中心的面談，政府可停發兩個月失業補助；若提不出積極覓職的證明，卻只停發兩週失業補助。

費加洛報（Le Figaro）報導，政府認為，兩相比較，罰則不合邏輯，計劃減輕對無故缺席面談者的懲罰，加重對不積極求職者的懲罰。

再者，政府將重新檢視「合理職缺」的定義。現行定義把薪資、距離住家遠近等因素納入考量，在資格及專業能力上的考量卻較模糊，所謂合理職缺未必真的符合失業者條件。

依據規定，失業者若拒絕兩次就業服務中心建議的「合理職缺」，就會被認為覓職不積極而受罰，因此檢視定義確有必要。

政府還規劃，若失業者不積極找工作或拒絕合理職缺，可減少部分補助；若失業者仍不積極，也不接受職業訓練，可能直接取消補助，採漸進加重式懲罰。

根據費加洛報線上調查，在4萬2000名讀者中，74%贊成對拒絕合理職缺的失業者加重懲罰。

法國的失業保險目前呈現赤字。但根據負責管理失業保險的全國跨業工商就業聯盟（Unedic）今年2月的報告，隨著經濟成長趨勢看好，估計到2019年底，失業人數可減少20萬2000人，失業保險赤字也可望於2018年至2019年間降低。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）則預估，到2019年底，失業率可望從現在的8.9%降到8.4%。（編輯：廖漢原）1070320

文創亮點不敵遊客減 蛋糕...新北自建逾千網點 開放免認...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan