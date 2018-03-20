法國失業補助改革 不積極求職就扣錢

根據現行規定，若失業者沒有合理理由就缺席就業服務中心的面談，政府可停發兩個月失業補助；若提不出積極覓職的證明，卻只停發兩週失業補助。

法國勞動部昨天邀集工會和資方代表商討改革內容，政府預計於4月內閣會議中提出改革失業保險和職業訓練等相關法案。

馬克宏（Emmanuel Macron）去年競選期間承諾改革失業補助制度，加強管制，防杜失業者不履行求職義務的現象。

（中央社記者曾依璇巴黎20日專電）法國部分失業者求職不積極，卻持續領補助，制度缺失早為人詬病。法國政府為實現總統馬克宏的競選承諾，規劃改革，失業者求職若不夠積極，獲得的補助會減少，甚至被取消。

費加洛報（Le Figaro）報導，政府認為，兩相比較，罰則不合邏輯，計劃減輕對無故缺席面談者的懲罰，加重對不積極求職者的懲罰。

再者，政府將重新檢視「合理職缺」的定義。現行定義把薪資、距離住家遠近等因素納入考量，在資格及專業能力上的考量卻較模糊，所謂合理職缺未必真的符合失業者條件。

依據規定，失業者若拒絕兩次就業服務中心建議的「合理職缺」，就會被認為覓職不積極而受罰，因此檢視定義確有必要。

政府還規劃，若失業者不積極找工作或拒絕合理職缺，可減少部分補助；若失業者仍不積極，也不接受職業訓練，可能直接取消補助，採漸進加重式懲罰。

根據費加洛報線上調查，在4萬2000名讀者中，74%贊成對拒絕合理職缺的失業者加重懲罰。

法國的失業保險目前呈現赤字。但根據負責管理失業保險的全國跨業工商就業聯盟（Unedic）今年2月的報告，隨著經濟成長趨勢看好，估計到2019年底，失業人數可減少20萬2000人，失業保險赤字也可望於2018年至2019年間降低。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）則預估，到2019年底，失業率可望從現在的8.9%降到8.4%。（編輯：廖漢原）1070320