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政治

李克強談兩岸關係　對「外國打台灣牌」與「台獨」零容忍

記者林仕祥／綜合報導2018/03/20 17:28
▲中國大陸國務院總理李克強表示，陸方對「台獨」、「外國打台灣牌」零容忍，願意和認同九二共識的台灣政黨對話協商。（資料照／取自新華網）
▲中國大陸國務院總理李克強表示，陸方對「台獨」、「外國打台灣牌」零容忍，願意和認同九二共識的台灣政黨對話協商。（資料照／取自新華網）

自蔡政府上台後，兩岸關係始終無法突破僵局，歷經李明哲案、M503 案、雪崩斷交、對台 31 項措施、台灣旅行法等重大事件，可謂無處不起浪，未來走向如何，令人擔憂。中國大陸國務院總理李克強今（20）日表示，兩岸同屬一中，陸方對「台獨」、「外國打台灣牌」零容忍，大陸願意和認同「九二共識」的台灣政黨對話協商，最終實現祖國和平統一。

李克強表示，保持兩岸和平發展，是兩岸民眾的福祉所在，陸方會堅定照這條路走下去。陸方一直在考慮怎樣為台灣同胞到大陸工作、學習、生活，創造同等待遇，因為兩岸是一家人，也因為兩岸同屬一中，因此陸方不能容忍任何台獨的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力打「台灣牌」，這會給兩岸同胞、兩岸關係帶來困難。

李克強強調，大陸願意和認同體現一中原則的「九二共識」的台灣政黨、團體展開對話、協商，共同商談解決兩岸同胞關心的問題，維護兩岸關係和平發展，最終實現祖國和平統一，「這是民族大義所在」。

兩岸關係自蔡英文總統上任以來，歷經許多大事件，除最近的李明哲事件外，兩年來，台灣也喪失聖多美普林西比、巴拿馬兩個邦交國，目前中梵關係傳出有望突破，讓外界擔憂「雪崩式」斷交即將來臨。

此外，美國總統川普日前簽署「台灣旅行法」，鼓勵台美所有層級的官員互訪，大陸外交部、國防部、國台辦群起反對，官媒《環球時報》更嗆「台灣旅行法」鼓舞蔡政府及台獨勢力，如果美國決定執行，大陸不排除採取軍事行動。

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AIT新址將落成　台美合作更緊密九二共識是鑰匙？賴揆：在台找不到

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