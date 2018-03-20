李克強談兩岸關係　對「外國打台灣牌」與「台獨」零容忍

自蔡政府上台後，兩岸關係始終無法突破僵局，歷經李明哲案、M503 案、雪崩斷交、對台 31 項措施、台灣旅行法等重大事件，可謂無處不起浪，未來走向如何，令人擔憂。中國大陸國務院總理李克強今（20）日表示，兩岸同屬一中，陸方對「台獨」、「外國打台灣牌」零容忍，大陸願意和認同「九二共識」的台灣政黨對話協商，最終實現祖國和平統一。

李克強表示，保持兩岸和平發展，是兩岸民眾的福祉所在，陸方會堅定照這條路走下去。陸方一直在考慮怎樣為台灣同胞到大陸工作、學習、生活，創造同等待遇，因為兩岸是一家人，也因為兩岸同屬一中，因此陸方不能容忍任何台獨的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力打「台灣牌」，這會給兩岸同胞、兩岸關係帶來困難。