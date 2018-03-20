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核二2號機再轉 新北：應充分向地方說明

中央社2018/03/20 17:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北20日電）行政院原子能委員會今天發文台電，同意第二核能發電廠2號機再轉。新北市政府重申，若要重啟，必須在地方舉行說明會，充分說明，逐一釐清疑慮，避免當地居民不安。

新北市府發言人張其強受訪表示，對於原能會同意台電重啟核二廠2號機，有關核廢料問題，市府堅持中央及台電必須清楚說明，未來最終處置場所位置，經由社會公開透明的充分討論。

他說，核廢料必須有明確的核廢料遷移時程，既是暫存，就絕不同意在新北市任何地方做永久儲放。新北市核能安全監督委員會今天也召開107年第1次會議，聽取台電就核二廠2號機重啟案進行專案報告。新北核安會主委李四川表示，核二廠2號機機組老舊，且停機逾600天，安全問題不容忽視。

李四川表示，新北市尊重中央主管機關及專家學者專業審查結果及立法院決議，但請台電公司要謹慎面對每個環節，一定要確保安全無虞並強化資訊公開。

李四川強調，重啟核二廠2號機雖可暫時紓解電量供應上的燃眉之急，但用過核燃料處置問題以及整體電力供應規劃，才是核能議題最需要被關心與重視的問題，台電及中央政府應該務實檢討整體能源規劃、積極尋找核廢料的解決之道。（編輯：張銘坤）1070320

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