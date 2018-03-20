孫越肺部感染住院 董氏：病情已獲控制

（中央社記者江佩凌台北20日電）藝人孫越因高燒住院，長期和孫越合作推動公益的董氏基金會菸害防制中心公共事務主任林清麗表示，孫越經一週治療狀況都已獲得控制，目前孫越可以下床聊天，做簡單運動。

臉書專頁「把愛傳出去」18日發文寫下「孫越叔叔住進醫院，膽部發炎結石，肺部感染，醫生給他用了好幾種抗生素，期待第一關48小時不發燒，求主醫治。」上千名網友留言集氣，也讓已滿87歲的「孫叔叔」身體狀況受到各界關注。

對於孫越目前情況，林清麗今天在台北受訪表示，孫越3月7日因發高燒住進醫院，檢查後發現是胰膽結石，醫生安排內視鏡手術，但因膽管狹窄無法取出而引起胰臟、腎臟發炎，所幸經過一週的治療，狀況都已獲得控制。目前孫越住在一般病房，可以下床聊天，也能做些簡單的運動，「就和平常一樣話很多」。