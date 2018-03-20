孫越肺部感染住院 董氏：病情已獲控制

（中央社記者江佩凌台北20日電）藝人孫越因高燒住院，長期和孫越合作推動公益的董氏基金會菸害防制中心公共事務主任林清麗表示，孫越經一週治療狀況都已獲得控制，目前孫越可以下床聊天，做簡單運動。
臉書專頁「把愛傳出去」18日發文寫下「孫越叔叔住進醫院，膽部發炎結石，肺部感染，醫生給他用了好幾種抗生素，期待第一關48小時不發燒，求主醫治。」上千名網友留言集氣，也讓已滿87歲的「孫叔叔」身體狀況受到各界關注。
對於孫越目前情況，林清麗今天在台北受訪表示，孫越3月7日因發高燒住進醫院，檢查後發現是胰膽結石，醫生安排內視鏡手術，但因膽管狹窄無法取出而引起胰臟、腎臟發炎，所幸經過一週的治療，狀況都已獲得控制。目前孫越住在一般病房，可以下床聊天，也能做些簡單的運動，「就和平常一樣話很多」。
林清麗說，孫越曾是菸齡30多年的老菸槍，長期受慢性阻塞性肺疾病（COPD）所苦，幾乎每年都會發生數次氣喘和高燒不退需掛急診，每次住院治療約2星期，近年孫越都會減少到公共場所，也會遵從醫囑每天嚴格執行「拍痰」，COPD都控制得很好。
林清麗表示，孫越對於「喘不過氣」等症狀適應得很好，每當他喘不過氣，旁人看會覺得很痛，但孫越都會不斷回應「還好、還好」，而10幾年來「孫叔叔」還是三不五時會出現在大家面前，在醫生眼中，「他就是成功與COPD共舞的病人」。
至於孫越出院時間的評估，林清麗指出，就過去孫越治療COPD過程的經驗來看，至少要2週到半個月之後，目前一切安好，最需要的是靜養，希望各界為他集氣、禱告，期盼早日出院。（編輯：方沛清）1070320