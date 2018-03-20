盧秀燕遭爆政治獻金　林佳龍：勿轉移焦點抹黑

國民黨參選下屆台中市長的立法委員盧秀燕國遭周刊報導歷屆政治獻金疑流入自家人公司問題，在記者會批評台中市長林佳龍海水採礦MOU騙局，反問林佳龍，你是在恐嚇我的親友，在這次市長選舉不可以幫忙嗎？林佳龍表示，他覺得莫名其妙，無妄之災，盧委員應該要勇於面對把外界質疑講清楚，也不要轉移焦點迴避了外界質疑的本質。

周刊報導指出，盧秀燕過去在立委選舉時，宣傳支出有超過一半都流向特定傳播公司，疑似有外人捐款放入自家人口袋。盧秀燕今(20)日下午開記者會回應，歷次立委選舉皆如實申報，禁得起檢驗，並反問林佳龍，德商簽署千億元「海水採礦」合作備忘錄，備受外界質疑；另外違反行政中立，各區公所在網路平台上攻擊她，林佳龍財產異常增加，同時市府標案涉及林佳龍好友公司等。