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中央社

鬥陣來做梅 南投梅子節強力推廣

中央社2018/03/20 17:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投梅果將盛產採收，縣政府與鄉鎮農會舉辦南投梅子節，推廣品質佳、營養豐富的南投縣產梅子，25日由千人製梅炒熱氣氛。

南投梅子節系列活動將起跑，今年以「鬥陣來做梅」為主題，首場活動「千人製梅」25日上午在信義鄉農會梅子夢工廠登場，開放民眾預約及現場免費報名，製成的半成品可免費帶回家，現場還有雞尾酒、烏梅特調飲、梅餐料理、烤大豬品嚐及好禮兌換。

南投縣政府農業處今天發布新聞稿表示，梅子節活動4月4日在仁愛鄉互助國小舉辦製梅活動，還有部落農特產品展售、原住民傳統編織及獵人文化體驗、搗米、傳統歌舞展演；5月5日在水里鄉舉辦「水美梅」千人野餐趣，有梅子酵素製作、風味小吃、陶鼓表演。

農業處表示，南投縣、國姓鄉、仁愛鄉、水里鄉、信義鄉等農會，陸續將在外縣市辦理青梅製作推廣體驗，使消費者進一步認識青梅產業並愛上梅產品，歡迎全台有興趣民眾洽詢承辦農會。

根據農業處資料，梅果實清明節前後約兩週盛產，產期3月中下旬到5月初，是南投主要經濟農作物之一，栽培面積1356公頃，占全國面積32%，年產量4305公噸，約占全國青梅產量26%，主要產地有信義鄉、水里鄉、國姓鄉、仁愛鄉，南投縣可說是梅子故鄉。

農業處推薦，南投縣生產的梅子品質極佳，手採梅產量居全國之冠，營養豐富，含鈣、鈉、磷、鐵及多種豐富有機酸，加工製品有脆梅、Q梅、紫蘇梅、梅醋、梅酒、梅精，代謝過程屬強鹼性食品，可平衡人體酸鹼值。（編輯：李錫璋）1070320

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