鬥陣來做梅 南投梅子節強力推廣

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投梅果將盛產採收，縣政府與鄉鎮農會舉辦南投梅子節，推廣品質佳、營養豐富的南投縣產梅子，25日由千人製梅炒熱氣氛。

南投梅子節系列活動將起跑，今年以「鬥陣來做梅」為主題，首場活動「千人製梅」25日上午在信義鄉農會梅子夢工廠登場，開放民眾預約及現場免費報名，製成的半成品可免費帶回家，現場還有雞尾酒、烏梅特調飲、梅餐料理、烤大豬品嚐及好禮兌換。

南投縣政府農業處今天發布新聞稿表示，梅子節活動4月4日在仁愛鄉互助國小舉辦製梅活動，還有部落農特產品展售、原住民傳統編織及獵人文化體驗、搗米、傳統歌舞展演；5月5日在水里鄉舉辦「水美梅」千人野餐趣，有梅子酵素製作、風味小吃、陶鼓表演。