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影／打火弟兄移地訓練　榮家住民學會自救而後人救

記者常似虎／新竹報導2018/03/20 17:29
榮譽國民之家模擬火災發生時，榮家住民如何疏散、避難，各任務編組人員立刻進駐，將災害降至最低，再交由打火弟兄接手。

為符合實地現況，新竹市消防局年度「老人養護機構火災搶救組合訓練」走出常訓基地，今（20）日移師新竹榮譽國民之家辦理；新竹榮家也主動將年度自衛消防編組避難疏散演練及驗證，納入消防局此次的火災搶救組合常訓中。


▲打火弟兄逐層逐戶搜索火場，確認災害現場狀況。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.20）

消防局此次移地訓練區分3天6個梯次辦理，共有10個分隊共計260名打火弟兄參訓；今天第六個梯次常訓中，新竹榮家高齡住民不但扮演被搶救者，也展現自救能力，現場操作滅火器，實施油盤滅火。


▲榮家住民不但扮演被搶救者，也展現自救能力，現場操作滅火器。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.20）

新竹市消防隊則是精銳盡出，60名打火弟兄隊員全副武裝，利用關東梯、救助袋等各式裝備模擬搶救受困的養護榮民；明湖分隊分隊長葉耿男強調，如若發生火警，切記要「關門」保命，防止烈焰進逼、阻絕濃煙，為自己爭取寶貴的求生機會，新竹市一年有超過1千件的大小火警，藉此機會提醒榮家住民們提高警覺。


▲新竹榮家主任李少民（左）表示，此次配合消防局常訓，等同對榮家消防安全做一次總體檢。（圖／記者常似虎攝 , 2018.03.20）

新竹榮家主任李少民表示，新竹榮家正朝向轉型邁進，除已開放一般民眾30床，日間常照中心及失專智區也正如火如荼規畫中；此次配合消防局經常性訓練，等同對榮家消防安全做一次總體檢，其目的就是營造更安全舒適的生活空間。

關鍵字新竹榮譽國民之家打火弟兄
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