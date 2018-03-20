香草航空推超商現金購票　合併樂桃暫未定案

旅客買機票出國更方便，繼台灣虎航宣布開放便利商店現金繳費後，日本籍的香草航空今（ 20 ）日也宣布，自 4 月 3 日起，官網購買機票可選擇便利商店付款服務，無須立即刷卡。對於之前傳出 2020 年將與樂桃航空合併，香草航空副社長山室美緒子僅說尚未定案，有消息會再對外公布。
▲旅客於香草航空官網購票且金額在新台幣 2 萬元以下，可至 7-ELEVEN 或全家便利商店現金繳費，但須另支付總金額 1% 的手續費。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.20）
香草航空 3 月 25 日起新增台北－福岡新航線，開航前，副社長山室美緒子親自來台宣布推出便利商店付款功能。旅客於官網購票且金額在新台幣 2 萬元以下，可選擇至 7-ELEVEN 或全家便利商店現金繳費，但須另支付總金額 1% 的手續費，首次使用也須先註冊會員及認證個人資料。
▲之前傳出 2020 年將與樂桃航空合併，香草航空副社長山室美緒子強調尚未定案。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.20）
山室美緒子另外透露，今年新航線除了台北－福岡之外， 7 月初還將開辦東京成田－石垣島及那霸－石垣島兩條日本國內新航線。
對於日前傳出，香草航空將與樂桃航空合併，山室美緒子回應，目前皆尚未定案，無法對外說明，有消息會再宣布。