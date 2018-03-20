康健人壽宣示持續深耕台灣 擴大投資4大領域

邵駿崴表示，康健人壽母公司美國信諾集團是全球最大的保險及醫療健康服務機構之一，掌握全球健康專業， 2018 年三大營運主軸包括專注成長保險電銷與多元通路核心業務、透過消費者研究活化產品與服務策略、導入 AI 技術並提升數位科技。

康健人壽深耕台灣 29 年，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 今 (20) 日表示，看好台灣健康保障與服務的市場需求持續穩健成長，宣示康健人壽拓展在地經營決心，2018 年將擴大投資人工智慧技術(AI)、數位科技、品牌、人才招募等 4 大領域，全面提升客戶體驗並為公司提供充沛的營運發展動能。

邵駿崴表示，康健人壽擁有超過 600 位專業電銷人員，是台灣保險業界的電銷龍頭，除了持續強化電話行銷保險的市場領導地位，還要拓展多元行銷通路，包括網路直效行銷，以及銀行保險、保經代等合作夥伴通路等。

在透過消費者研究活化產品與服務策略部分，邵駿崴表示，康健人壽持續透過信諾集團在全球進行的「360° 康健指數」調查、客戶滿意度調查等方式了解台灣民眾對健康的看法和傾聽客戶需求，最新的「360° 康健指數」調查結果預計將於今年中發佈。

此外，為進一步瞭解台灣消費者對健康保障的需求，今年初更啟動康健人壽來台 29 年至今最大規模的消費者調查，發掘台灣民眾在醫療自費項目、健康照護與保障等面向的需求和痛點，做為未來持續提供符合在地市場需求的保障產品及健康服務之參考，以貼近台灣消費者的真正需求。

導入人工智慧技術部分，邵駿崴表示，康健人壽領先業界採用語音辨識技術 (Voice Analytics) 強化銷售品質檢核流程以保障消費者權益。同時也導入機器人流程自動化系統 (RPA)，執行重複、有規則的工作，降低錯誤率並縮短處裡時間，員工能轉而從事更複雜的工作。

因應新世代人才已經逐漸成為職場主力，康健人壽也於今日推出全新電銷人員招募網路廣告。康健人壽表示，該公司電銷人員中有高達五成都是屬於 35 歲以下年輕族群，其中還有不少是 8 年級的年輕人，在康健人壽甚至有 25 歲即創下年薪百萬的紀錄，該公司將持續召募電銷人員，希望 2-3 年內可以達現在的 2 倍。