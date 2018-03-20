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環球晶去年寫4高 EPS 12.68元 每股擬配1

鉅亨網2018/03/20 17:24
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矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 今(20)召開董事會，通過 2017 年財報與股利政策，去年稅後純益 52.75 億元，年增 461.4%，每股純益為 12.68 元，2017 年受惠半導體需求成長，加上中國大陸晶圓廠產能逐步開出，推升矽晶圓供需吃緊，也使環球晶去年營運亮眼，營收、營業淨利、稅後純益與每股純益，皆寫歷史新高紀錄。環球晶也決議，每股擬配 10 元現金股利，殖利率約 2.1%。

環球晶去年營收為 462.13 億元，年增 150.8%，營業毛利 118.08 億元，年增 185.9%，營業淨利 74.14 億元，年增 437.9%，營益率 16%，年增 8.52 個百分點，稅前淨利 68.75 億元，年增 411.3%，歸屬母公司稅後純益 52.75 億元，年增 461.4%，每股稅後純益 12.68 元，較 2016 年每股稅後純益 2.54 元也大幅增加。

環球晶第 4 季營收為 124.48 億元，季增 3.9%，年增 88%，寫單季新高紀錄，營業淨利 25.3 億元，季增 20%，營益率 20.32%，季減 5.97 個百分點，年增 2.12 個百分點，稅後純益 19.8 億元，季增 19.9%，也優於 2016 年同期虧損，每股純益為 4.76 元，同步寫下單季新高紀錄。

環球晶今日董事會也通過盈餘分配，每股擬配 10 元現金股利，配發金額創歷史新高，以今日收盤價計算，現金殖利率 2.1%。

環球晶在 2016 年 12 月 2 日完成收購 SunEdison Semiconductor，成全球第三大半導體矽晶圓供應商，也已是全球半導體一線大廠主力供應商之一，去年力促 SunEdison Semiconductor 的營運在購併後 4 個月轉虧為盈，此外，因收購 SunEdison Semiconductor 向銀行團申貸之聯合貸款，也在收購完成 1 年後，在 2017 年底全數清償完成。

展望未來，依目前市場景氣動向推估，半導體產業榮景將帶動矽晶圓需求持續攀升，環球晶除現行生產的半導體矽晶圓，也將投入開發數年的次世代新產品 SiC、GaN 量產，以因應顧客端新產品，包含 5G 與車用元件應用等快速成長趨勢。

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