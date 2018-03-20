臉書洩個資、股價慘跌近7% 外媒問：祖克柏人在哪裡

協助川普贏得美國總統大選的廣告數據業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書用戶資料，引發安全性疑慮，導致臉書股價大跌，市值蒸發逾 300 億美元。

臉書 (Facebook) 陷入個資外洩風暴，週一股價重挫近 7%，為近 4 年最大單日跌幅；外媒 Markets Insider 評論指出，事發迄今，創辦人暨執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 神隱、噤聲，令人不禁想問，「你到底在哪？」

臉書強調，此事違反臉書規定，但並不算「被駭」，因為沒有任何人駭入系統。

評論稱，「我們經常可以看見祖克柏，例如，他在北京慢跑，或去威斯康辛州參觀農場；我們也曾聽過他分享對移民、教育的看法。」

然而，當臉書陷入個資外洩風暴時，無論是祖克柏或營運長桑德柏格 (Sheryl Sandberg)，卻都噤聲不語。

面對危機，臉書的回應策略是，「在週五晚上，偷偷地發布新聞稿。」

評論強調，週一，臉書股價重挫，已證明個資外洩的嚴重性，以及祖克柏的危機處理不盡理想，「社會大眾想知道，究竟發生了什麼事。」

評論質疑，難道臉書認為，只要發布新聞稿，就可以解除危機？

評論稱，臉書的商業利益與公眾權益之間，存在著根本衝突，但祖克柏不可能永遠選擇迴避，他必須讓外界知道，他明白這一點。