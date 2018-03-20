英利-KY去年每股賺9.75元 擬配息3.9元

法人表示，去年英利-KY第3季業績部分受到鋼材等原物料價格成本影響，不過去年第4季部分客戶補助金反饋，獲利回溫，有助去年全年獲利持穩。

展望今年，法人預期，英利-KY主要客戶中國一汽大眾積極深耕運動休旅車（SUV）市場，加上北京奔馳與Volvo加大本土國產車型，英利-KY可望受惠，預期今年集團業績可望年成長15%到20%區間，有機會衝歷史新高。

從終端客戶來看，法人表示，英利-KY主要客戶包括中國一汽大眾、一汽轎車、北京奔馳、上海通用、上海大眾等品牌車廠。英利-KY也打進Volvo等客戶。（編輯：李信寬）1070320