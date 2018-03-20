英利-KY去年每股賺9.75元 擬配息3.9元

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車零配件廠英利-KY去年每股稅後純益9.75元，擬配發現金股利每股3.9元，盈餘配發率40%。若以今天收盤價180元計算，現金殖利率約2.16%。
英利-KY去年合併營收新台幣188.79億元，較前年155.82億元成長21.1%，去年合併毛利率約20.83%，較前年21.89%減少1.06個百分點。去年合併營業利益20.07億元，合併營益率約10.63%，較前年11.89%減少1.26個百分點。
英利-KY去年歸屬母公司業主淨利10.72億元，較前年12.54億元減少14.5%，去年每股稅後純益9.75元，低於前年EPS 11.48元。
法人表示，去年英利-KY第3季業績部分受到鋼材等原物料價格成本影響，不過去年第4季部分客戶補助金反饋，獲利回溫，有助去年全年獲利持穩。
展望今年，法人預期，英利-KY主要客戶中國一汽大眾積極深耕運動休旅車（SUV）市場，加上北京奔馳與Volvo加大本土國產車型，英利-KY可望受惠，預期今年集團業績可望年成長15%到20%區間，有機會衝歷史新高。
從終端客戶來看，法人表示，英利-KY主要客戶包括中國一汽大眾、一汽轎車、北京奔馳、上海通用、上海大眾等品牌車廠。英利-KY也打進Volvo等客戶。（編輯：李信寬）1070320