停發生煤許可　朱立倫：並非針對台電　早就宣布停發

環保署環評委員會14日通過「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異的分析案，但新北市政府今年初已宣布停止核發生煤的使用許可，未來恐面臨無法運轉的窘境；新北市長朱立倫強調，並非針對台電，也包括其它民間的企業。

朱立倫表示，這個立場是很清楚，因為大台北地區是沒有辦法再容納或忍受這樣的汙染，停發生煤的許可並不是針對深澳電廠，新北市早在今年1月就已宣布停止核發生煤的使用許可；此外，這不是針對台電，包括其他民間企業，如果驟然因為深澳電廠去改變的話，也等於開放其它的民間企業，汙染市民的健康？