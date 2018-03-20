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停發生煤許可　朱立倫：並非針對台電　早就宣布停發

記者陳志仁／新北報導2018/03/20 17:53
▲新北市長朱立倫認為，台電或學者專家都應公布真實的數據，讓民眾知道什麼是最佳的選擇。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長朱立倫認為，台電或學者專家都應公布真實的數據，讓民眾知道什麼是最佳的選擇。（圖／新北市政府提供）

環保署環評委員會14日通過「深澳發電廠更新擴建計畫」環境差異的分析案，但新北市政府今年初已宣布停止核發生煤的使用許可，未來恐面臨無法運轉的窘境；新北市長朱立倫強調，並非針對台電，也包括其它民間的企業。

朱立倫表示，這個立場是很清楚，因為大台北地區是沒有辦法再容納或忍受這樣的汙染，停發生煤的許可並不是針對深澳電廠，新北市早在今年1月就已宣布停止核發生煤的使用許可；此外，這不是針對台電，包括其他民間企業，如果驟然因為深澳電廠去改變的話，也等於開放其它的民間企業，汙染市民的健康？

朱立倫認為，民眾有知的權利，無論是台電或學者專家都可公布真實的數據，讓民眾知道什麼是最佳的選擇；我們不能相信單方面的數據，但是我們也不能夠執意按照自己的想法來進行，新北市的態度是非常的理性，基於保障民眾的健康、穩定供電及未來台灣能源發展，希望行政院能夠採納各界的建議，共同來討論。

媒體追問先前有些程序上的不完備，會不會針對這個部分做行政處分？朱立倫說，最近媒體也有所討論，這一次的審議過程，包括過去它的環評，到現在的環差，大家都有很多的意見，如果這次不能夠釐清這樣的法律爭議，將來政府在面對其它的個案時，恐對於環評制度都是很大的挑戰。

關鍵字深澳發電廠朱立倫生煤許可
盧秀燕遭質疑　林佳龍：勿抹黑竹北市水資源回收中心　環保署認證

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