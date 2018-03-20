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台灣大組物聯網生態圈 電信商助拳外銷

中央社2018/03/20 17:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北20日電）台灣大哥大今天宣布共組「物聯網大生態圈」，初期瞄準智慧電表、水表商機，並表示未來電信商將協助台灣廠商外銷，台灣大首度攜手國內大廠外銷的物聯網方案今年有機會看到。

台灣大哥大今天宣布，集結超過50家以上的國內外廠商共組「物聯網大生態圈」，將建構全台最大物聯網，台灣大將從公用事業、物流事業至消費者市場的物聯領域布局，如智慧水表和電表、環境監測、穿戴設備及醫療設備等。

政府計畫於2024年以前完成300萬個低壓用電戶換裝智慧電表，預期短期內將會有大量的智慧儀表安裝行動網路服務，台灣大表示，已結合國內電表龍頭皇輝、至鴻科技、水表大廠弓銓，完成產品相關場域測試，透過遠端抄表與即時監控以提高能源管理效益，未來甚至還可實現「時間電價」或「需量反應」的技術應用。

台灣大總經理鄭俊卿認為，物聯網生態圈中，從零組件、電信業者、平台業者、國際合作夥伴，個個是重要環節，物聯網將是非常多樣化服務，和單純手機與數據不同。台灣的優勢在物聯網零組件和生態圈都是強項，在國際上不見得是落後。

未來物聯網應用不外乎企業、家戶、個人領域，台灣大哥大商務長谷元宏表示，一開始用量比較大的是智慧電表、水表、瓦斯表，而智慧手錶未來將進化到能獨立運作，和手機功能會很接近，往後用在寵物監控、定位的商機也會很龐大。

另外，在B2B2C企業客戶的部分，台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝認為，未來物聯網只做島內生意不夠，電信商將協助裝置開通網路、整合網路，甚至會扮演協助台灣廠商外銷的角色，例如工具機、挖土機等都會裝置SIM卡，而電信商將協助維運與連線，未來製造大國電信商角色將更吃重；台灣大也透露，今年首度與國內大廠合作連線外銷的案子將有機會看得到。

去年底開始，台灣大即提供SIM卡搭配3個月無限制流量的免費測試方案給企業客戶申辦，目前已有超過50家合作廠商加入測試行列。

展望後續，谷元宏認為，物聯網產值近期倍增不難，但電信商不會像傳統數據一樣，只收取連線的費用，而是提供加值服務，也能對營收帶來實質貢獻。（編輯：林沂鋒）1070320

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