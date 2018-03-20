NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈土庫鎮公所精進後備管理工作獲肯定指揮官訪高惠芬　感謝推動藝文工作不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

金屬中心技術創新 加值中心有亮點

中央社2018/03/20 17:42
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄20日電）產業技術創新和加值是政府發展經濟重要的策略，金屬中心今天啟用「經濟部傳統產業創新加值中心」要擴大材料和製程加值等，提升研發及技轉能量。

經濟部以形塑國產自主、創新高值、永續生態的傳統產業為目標，協助金屬中心設立傳統產業創新加值中心，金屬中心董事長林仁益今天指出，園區建置「積層製造中心」可提供產品開發及試作加工，解決產業試作打樣的缺口，要帶領金屬及相關產業，跨入3D列印創新應用領域。

林仁益指出，園區4大策略有材料加值、製程加值、產品加值、基盤加值，要為傳統產業關鍵技術加值及導入創新動能，翻轉傳統產業並提升附加價值。

金屬中心企劃推廣處副處長李月修告訴中央社記者，金屬中心在鈦合金產業發展技術成熟，提供業者輕量和塑形延展，應用於保溫瓶和骨釘、骨板、人工關節上，產品生活化並廣泛被運用，多項產品還獲得全球紅點產品設計獎的肯定。

金屬中心今天還和美國微軟公司（Microsoft）等跨國公司簽訂合作備忘錄，促進傳產結構優化並轉型升級。

經濟部次長龔明鑫、產學等關聯產業代表，期許創新加值中心協助傳統產業擴大鏈結運用產學研的能量，加速開發高值產品。（編輯：劉政權）1070320

4月台北城南有意思 變身都...防治有成 結核病年增人數首...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan