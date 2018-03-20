金屬中心技術創新 加值中心有亮點

（中央社記者王淑芬高雄20日電）產業技術創新和加值是政府發展經濟重要的策略，金屬中心今天啟用「經濟部傳統產業創新加值中心」要擴大材料和製程加值等，提升研發及技轉能量。

經濟部以形塑國產自主、創新高值、永續生態的傳統產業為目標，協助金屬中心設立傳統產業創新加值中心，金屬中心董事長林仁益今天指出，園區建置「積層製造中心」可提供產品開發及試作加工，解決產業試作打樣的缺口，要帶領金屬及相關產業，跨入3D列印創新應用領域。

林仁益指出，園區4大策略有材料加值、製程加值、產品加值、基盤加值，要為傳統產業關鍵技術加值及導入創新動能，翻轉傳統產業並提升附加價值。