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中央社

防治有成 結核病年增人數首度跌破萬人

中央社2018/03/20 17:44
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北20日電）結核病是台灣每年確定數和死亡數最多的法定傳染病，過去每年新發人數都超過萬人。但根據最新統計資料，2017年新發結核病人9754人，是自2002年有統計以來首度跌破萬人大關。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天表示，結核防治有成，原因除了都治計畫，也與篩檢工具提升，可更快辨識多重抗藥性病人，以及潛伏結核病人在發病前就預防性投藥，藥物愈來愈進步，有助縮短治療時間等因素都有關。

根據疾管署「台灣結核病防治年報2016」，結核病為全球最重要的傳染病之一，也是台灣法定傳染病中每年確定數及死亡數最多的傳染病。台灣2016年結核病新案數10萬328人（10萬人口43.9人），死亡數547人（10萬人口2.3人）。

結核病是由結核桿菌所引起的疾病，在未開發及開發中國家尤其盛行。台灣一年四季都有病例，男性發生率比女性高，老年人發生率比年輕人高。

從疾管署2002年有結核病統計資料以來，結核病每年的新發人數都超過萬人，但2017年新發人數為9754人，新發人數首度跌破萬人大關。

疾管署慢性傳染病組長黃彥芳表示，2017年新發結核病人首度跌到萬人以下，可說是都治計畫防治有成。

都治計畫是藉由經過訓練並且客觀的觀察員執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」，每週至少執行5日（含）以上的關懷服藥，關懷結核病個案服藥治療過程，確保每一個病人規則服下每一顆藥，有效降低個案失落率，提高防治績效，減少抗藥性結核病人的產生。

結核病治療期長達6個月以上時間，若病人因種種因素不能長期規則服藥，不但無法順利治癒，而繼續傳染他人，更可能產生抗藥性細菌，轉為多重抗藥性結核病，治療期至少要18個月到2年。

疾管署從2007年建構「抗藥性結核病醫療照護體系」，給予每一個病人都治管理，每人一年有新台幣80萬元經費，提供病人除醫療外，遭遇歧視、壓力、經濟困頓的整合性服務和支持。10年下來，台灣多重抗藥性結核病在管案數大幅降低，從2007年的440人降為2017年的152人。

參與「抗藥性結核病醫療照護體系」的萬芳醫院研究副院長余明治表示，多重抗藥性結核病人以往要服藥18個月到2年，且治療成功率只有一半，對病人真的是很大的挑戰。

余明治說，病人每天要吃20幾顆藥，又非常難吃，很多人根本吃不下去；有些人選擇針劑，但每天都要忍受注射疼痛，也可能影響聽力、腎功能。因多重抗藥性病人有傳染性，無法工作，有些人陷入經濟困頓，且很多患者都是弱勢，需要很多支持系統才能堅定治療。

疾管署統計，透過此醫療照護模式能將多重抗藥性結核病治療成功率提高至82.4%，且中斷治療及治療失敗率皆不到3%。該研究成果獲國際權威期刊「臨床傳染病」（Clinical Infectious Diseases）刊登，國際對台灣的防治體系大感興趣。

每1名結核病患者的接觸人數約10人，黃彥芳表示，接觸者若遭受感染成為潛伏結核感染者，終生有10%的機會進展為結核病，民眾如曾為高傳染性結核病個案接觸者，應踴躍接受篩檢與治療，免於結核病威脅。（編輯：陳清芳）1070320

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