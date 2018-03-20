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中央社

4月台北城南有意思 變身都市遊樂園

中央社2018/03/20 17:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北20日電）文化總會與台北市政府4月共同主辦「2018城南有意思」，範圍以重慶南路與南海路口為活動核心，串聯周邊14個場館與70多間店家，讓城南變身都市遊樂園。

台北城南是個充滿人文氣息的地方，群聚著博物館、美術館、歷史古蹟與校園，層疊著豐厚的文史底蘊，為了使民眾更認識台北城、活化南區的人文藝術、重溫南區的獨特魅力，位於台北城南的文化總會與台北市政府共同主辦「2018城南有意思」。

活動範圍以重慶南路與南海路口為活動核心，串聯周邊14個場館與70多間店家，4月初適逢兒童節假期，將展開為期一週以親子為主軸的音樂、戲劇、電影、市集等系列活動，共同譜台北春天最有意思的嘉年華活動。

文化總會在文總一樓城南空間NO.1舉辦「穿越時空大冒險-認識城南的起點」特展，為「2018城南有意思」系列活動展開序曲。

城南有意思系列活動在4月1日登場，開幕當天在泉州街與南海學園舉辦「城南童樂會」，文化總會把旋轉木馬與海盜船置入街道，打造一座城市遊樂園。下午開幕式由「紙風車兒童劇團」帶來兩齣演出，邀請親子同樂。

4月2日、3日邀請多組不同風格的表演者，在捷運中正紀念堂站2號出口舉辦「城南狂想曲」快閃演出。4月4日、5日將以昔日台北最著名舊書街「牯嶺街」為活動範圍，舉辦「春日晒書市集」，結合特色書攤，將舊書新賣，搭配創意手作攤位與街頭講座，重現牯嶺街藝文氛圍。

活動期間適逢兒童節，主辦單位也會邀請邀請「蘋果兒童劇團」，在南海劇場帶來富含教育性的兒童劇；4月6日、7日將以推廣綠色消費為概念舉辦「春日好好市集」，邀請環保手作及特色小農，以及各界的動保團體在市集中設攤，也以大型地遊、動物送養的方式，寓教於樂，讓孩子在遊戲中學會尊重生命。

4月6日、7日的春日午後時光，主辦單位也邀請民眾至228國家紀念館旁草地，參加「城南聽聽歌」音樂會，屆時將邀請歌手李英宏aka DJ Didilong、林生祥、WoodyWoody、柔米Zoomie等，將音樂的美好帶入生活中。晚間也將舉辦「星空電影院」，播放甫獲東京國際動畫節最佳長片的「幸福路上」，以及曾獲得第十七屆台北電影節觀眾票選獎的「太陽的孩子」。

活動最終日4月8日「城南Wonderful」，將在南海學園壓軸登場，藉由熱鬧活潑的音樂演出，喚起居民對老城南的在地記憶。

「2018城南有意思」4月1日至8日舉行。（編輯：李錫璋）1070320

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