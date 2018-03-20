圖輯／張棟樑《最好的 快要發生》新出輯

張棟樑今(20)日《最好的 快要發生》發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）
▲張棟樑發片，特別選在有巨型蒸籠的海鮮餐廳，讓忙碌宣傳期的張棟樑可以大快朵頤。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.20）