東京沙林毒氣攻擊案23週年 首從伏法不遠

（中央社東京20日綜合外電報導）日本今天紀念東京地鐵致命沙林毒氣攻擊事件23週年。由於當局上週開始將涉案的奧姆真理教成員移監至設有死刑執行設施的拘留所，外界揣測他們可能近期內伏法。

法新社報導，東京地鐵員工聚集於霞關站，在莊嚴肅穆的儀式中默哀並獻花。政府機關林立的霞關站，是1995年東京地鐵毒氣攻擊事件的目標之一。

當年，奧姆真理教教徒在通勤尖峰時刻，把裝有沙林液體的容器扔在擠滿乘客的車廂內，並用雨傘尖端刺破容器後逃逸，造成13人死亡與數千人受傷。

沙林毒氣造成慘重傷亡，並且引發乘客驚慌逃竄，熙來攘往的東京頓時宛如戰區。