東京沙林毒氣攻擊案23週年 首從伏法不遠

（中央社東京20日綜合外電報導）日本今天紀念東京地鐵致命沙林毒氣攻擊事件23週年。由於當局上週開始將涉案的奧姆真理教成員移監至設有死刑執行設施的拘留所，外界揣測他們可能近期內伏法。
法新社報導，東京地鐵員工聚集於霞關站，在莊嚴肅穆的儀式中默哀並獻花。政府機關林立的霞關站，是1995年東京地鐵毒氣攻擊事件的目標之一。
當年，奧姆真理教教徒在通勤尖峰時刻，把裝有沙林液體的容器扔在擠滿乘客的車廂內，並用雨傘尖端刺破容器後逃逸，造成13人死亡與數千人受傷。
沙林毒氣造成慘重傷亡，並且引發乘客驚慌逃竄，熙來攘往的東京頓時宛如戰區。
乘客跑出車站後不斷嘔吐、咳嗽且呼吸不過來，救難單位在路旁幫患者急救。救護車呼嘯而過，直升機降落在主要道路上，協助疏散中毒民眾。
那天，東京地鐵員工高橋一正不經意地從霞關站地鐵車廂地上，撿起一袋戳破的沙林液體包，他與另一名同事因此喪生。
高橋的遺孀在地鐵站悼念已故丈夫後表示：「我今天來到這裡，和每年一樣，都帶著相同的心情。」
她說：「部分受害者的健康不斷惡化，有些家庭也經歷特別難熬的時光。」她並說，時間無法療癒受害者家屬承受的傷痛。
經過多年法律訴訟，13名奧姆真理教成員因犯下沙林毒氣攻擊案等罪行遭求處死刑終在1月定讞，為他們的伏法鋪路。
日本當局上週開始將嫌犯分別移監到設有絞刑設施的拘留所，外界揣測奧姆真理教教主麻原彰晃與12名教徒不久將會伏法，不過官方尚未表明。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1070320