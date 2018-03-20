印尼高中輟學女部長 政績耀眼獲邀哈佛演講

蘇西的強悍作為贏得印尼媒體和民眾喝采，並名列英國廣播公司（BBC）2017年選出的全球百大傑出女性（BBC 100 women）。

今年53歲的印尼海洋暨漁業部長蘇西（SusiPudjiastuti）上任以來，嚴厲取締非法捕魚的外國漁船，並因而炸沉上百艘外國漁船，包括中國漁船，為了維護主權完整和保護印尼漁民的生計，她不惜和各國槓上。

（中央社記者周永捷雅加達20日專電）印尼海洋暨漁業部長蘇西因取締外國漁船聲名大噪。高中輟學的她，日前受邀前往美國哈佛大學甘迺迪政府學院，以印尼漁業政策為題對學生發表演說，成為印尼之光。

為了幫助家裡改善經濟，蘇西高中時就輟學，從事漁獲貿易工作。她最早是在西爪哇濱海小鎮潘甘達朗（Pangandaran）的漁市場賣魚，經過多年奮鬥，後來搖身一變成為印尼漁業產品出口商以及蘇西航空公司（Susi Air）總裁。

根據蘇西傳記的描述，當地魚市往往被幫派把持，魚販不按時繳納「保護費」便會遭到騷擾，然而自小嗆辣的蘇西當時直接找上幫派領袖，雖然沒有人知道她和幫派領袖到底說了什麼，但那之後蘇西的生意再也沒被打擾過。

如今她再度躍上印尼各媒體版面。「羅盤報」（Kompas）報導，蘇西日前獲邀前往美國，她上週在哈佛大學甘迺迪政府學院向來自全球的頂尖學生，發表主題為「印尼及周邊地區的漁業狀況」專題演講。

她在演講中，說明印尼海洋暨漁業部為解決各種非法捕魚和奴役漁工現象，所採取的各種努力，其中包受人矚目的沉船政策。

蘇西也說明海洋暨漁業部已經採取措施，以達成海事與漁業建設的三大支柱，即主權、永續發展和繁榮，以確保豐沛的海洋資源可持續存在。

她表示，印尼在2003年至2013年期間漁民人數減少一半，原因就是2001年印尼政府允許外國漁船在印尼水域捕魚。如今，為了打擊非法捕魚，印尼政府採取各種措施奏效，非法捕魚活動明顯減少了，許多非法捕魚的外國漁船從印尼水域消失了。

有別於其他印尼部長的溫和形象，蘇西獨特的經歷和作風漸漸成為印尼女性的代表人物之一，並受到支持者喜愛。像是她身上的刺青圖案，以及她在內閣開會空檔時躲在總統行宮外抽菸等，蘇西的一舉一動都成為媒體報導焦點。（編輯：陳惠珍）1070320