侯友宜：國民黨最大錯誤是沒給年輕人機會

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長參選人侯友宜臉書貼文稱國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會。他今天對此表示，希望由他帶頭，能有更多的年輕朋友加入競選團隊。
參與國民黨新北市長提名初選的侯友宜昨天在個人臉書貼文說：「過去30年，我覺得國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會。」為人父母，都希望下一代更好，才會興旺。一個百年政黨，沒有年輕人接棒，怎麼會有未來？
他文中說，這次選舉，他找了一些年輕朋友幫忙。這些人若是有機會，他們可以為國家社會再奉獻20、30年。
侯友宜今天上午拜會國民黨籍議員陳鴻源時表示，現在年輕人最關心事情，除了生育小孩之外，還要面臨高齡社會的到來，政府應該要積極推動協助減輕經濟壓力的政策，年輕人才敢生育，這才是有為的政府。
針對臉書指出國民黨近幾年沒有重用年輕人，侯友宜強調，年輕人能夠在社會上扮演重要的角色，看到黨最近幾年做得不夠多，所以要由他帶頭，希望未來能有更多的年輕朋友加入競選團隊。
侯友宜下午拜會國民黨議員蔡明堂時表示，年輕人需要被看到，也需要被重用，這是他不變的方向，國民黨在這塊還有些成長的空間，這次選舉，他非常歡迎有更多的年輕人要加入競選團隊，一起來為新北市努力。
有關國民黨初選民調時間落於清明連假期間，是否會擔心影響到結果？侯友宜上午受訪表示，對民調操作方式並不是很了解，黨既然已經做了決定，就會遵照著遊戲規則走；至於是否可能產生其他的結果，他說，「我們盡力就好了」。（編輯：李錫璋）1070320