侯友宜：國民黨最大錯誤是沒給年輕人機會

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長參選人侯友宜臉書貼文稱國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會。他今天對此表示，希望由他帶頭，能有更多的年輕朋友加入競選團隊。

參與國民黨新北市長提名初選的侯友宜昨天在個人臉書貼文說：「過去30年，我覺得國民黨最大的錯誤就是沒有給年輕人機會。」為人父母，都希望下一代更好，才會興旺。一個百年政黨，沒有年輕人接棒，怎麼會有未來？

他文中說，這次選舉，他找了一些年輕朋友幫忙。這些人若是有機會，他們可以為國家社會再奉獻20、30年。

侯友宜今天上午拜會國民黨籍議員陳鴻源時表示，現在年輕人最關心事情，除了生育小孩之外，還要面臨高齡社會的到來，政府應該要積極推動協助減輕經濟壓力的政策，年輕人才敢生育，這才是有為的政府。