加拿大大麻合法化：包裝規章草案出爐

《彭博社》報導，加拿大大麻合法化發布的規則草案，大麻必須以無裝飾包裝和健康警語進行銷售，而小型生產者則要嚴格限製產量。

據了解，加拿大的大麻合法化規章草案也提出，大麻包裝只能展示產品名稱之外的一個「品牌元素」，且不能大於政府規定的強制性警告標識。加拿大政府表示，對於授權「小型」生產商事宜，將需要把作物面積限制在 200 平方米內。

小型大麻販售商大小 / 圖：推特

加拿大正準備成為第一個允許休閒用大麻的 G7 國，而這些限制可能會影響 Canopy Growth Corp、Aurora Cannabis、及 Organigram Holdings Inc 等上市公司的盈利能力。週一（19 日）的規則草案公佈是希望給予更多額外時間來準備，議會仍必須最後批准合法化法案。市場預計將在今年夏季時開放販售。

儘管加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 政府希望在 7 月前合法化大麻，但由於未經選舉的參議院延期，法律核准的時辰目前還未定。衛生部長 Ginette Petitpas Taylor 在 2 月份表示，參議院可能會在 6 月份通過該議案，市場可能在 8 至 12 週後開放。參議員說他們需要額外的時間來評估合法的大麻如何影響執法和美國的關係。