享受田野樂趣　潭子「搖滾馬鈴薯」周末登場

「潭子搖滾馬鈴薯」由潭陽社區總體營造協會主辦，並由潭子區公所、潭子區農會、里辦公室及社區發展協會等多個單位共同協辦。今（20）日舉辦記者會，市長林佳龍、市府農業局長王俊雄、行政院農業委員會副主委陳吉仲、立法委員洪慈庸、市議員張雅旻、市議員蕭隆澤、潭子區長林宜賢、潭陽社區總體營造協會理事長張明欽等人均出席為活動宣傳，邀請市民周末一起來當「沙發馬鈴薯」。

台中市潭子地區馬鈴薯產量是全台第五大，為了推廣在地優質馬鈴薯，潭陽社區總體營造協會將於3月24、25日舉辦「潭子搖滾馬鈴薯」活動，除了有馬鈴薯親子DIY、產銷講座、在地市集外，民眾還可體驗挖馬鈴薯，坐在馬鈴薯田上野餐、聽演唱會，活動全程免費。市長林佳龍鼓勵大家踴躍參與，享受田野挖馬鈴薯、聽音樂會的樂趣，也能增進親子互動。

林佳龍表示，在立委洪慈庸催生以及潭陽社區總體營造協會張理事長領導下，舉辦首次搖滾馬鈴薯活動，一般人想到潭子就是加工出口區，事實上潭子也是出產馬鈴薯很重要的地區，質量非常好，這次活動結合音樂會、親子DIY、挖馬鈴薯、創意活動與市集，將在地農產品連結文化及社區營造，讓農業不只是生產，也能串起生態及生活。

林佳龍也說，市府一直在推動「一區一特產」，潭子地區以馬鈴薯做為農業特產非常適合，邀請民眾週末一起參與活動，享受在田野挖馬鈴薯、聽音樂會的樂趣，也能增進親子互動。

立委洪慈庸表示，潭子搖滾馬鈴薯活動從農村再生與鄉土文化的角度出發，結合音樂、手作、靜態展覽及產銷講座，邀請民眾周末攜家帶眷，帶著野餐墊一起坐在馬鈴薯田欣賞音樂會、吃馬鈴薯，不但舒壓，也能藉此讓年輕人親近自己的土地，並了解潭子在地的馬鈴薯文化。

農委會副主委陳吉仲表示，台中市是農委會推動農業政策配合度最高的縣市，潭子除了有加工出口區外，還有近1,400公頃的農業面積，透過這樣農村再造活動，帶動地方經濟活絡，農委會相當支持。

潭陽社區總體營造協會理事長張明欽指出，潭子地區的馬鈴薯年產量可達4,200公噸，是全台第五大，品質更是數一數二，有很多小朋友喜愛馬鈴薯製品，像是薯泥沙拉、薯條、薯餅，但卻不一定了解馬鈴薯是成長在地下的作物；因此，今年協會與馬鈴薯農友合作，舉辦首屆的「潭子搖滾馬鈴薯」活動，推廣在地農產。

「潭子搖滾馬鈴薯」活動規劃銷售講座、農產推廣市集、親子教育DIY以及在地樂團演出，包括金曲獎常客許富凱，台中獨立音樂的推手老諾樂團、消波塊樂團，創作歌手吳志寧、朱頭皮，超級紅人榜許志豪等人登台演唱，鼓勵民眾帶著野餐墊在馬鈴薯田席地而坐，吃薯條欣賞演出。