那些電影沒教的事／晴天娃娃的暗黑X檔案

晴天娃娃日文是てるてる坊主，意指「日照和尚」、「晴天和尚」，不只有在動畫《一休和尚》中出現，在許多漫畫、動畫中都曾出現，像是另一知名動畫《櫻桃小丸子》中也曾出現晴天娃娃；但晴天娃娃其實是從中國傳至日本的，在中國古代傳說裡，晴天娃娃叫作「掃晴娘」，最早記載可在元代初期（約13世紀）山西李俊民所寫的《掃晴婦》看到：「捲袖搴裳手持帚，掛向陰空便搖手」，後又在明朝劉侗、於奕正的《帝京景物略·春場》中出現：「雨久，以白紙作婦人首，剪紅綠紙衣之，以苕菷苗縛小帚，令攜之，竿懸簷際，曰掃晴娘」。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）不知道大家小時候曾不曾動手做過晴天娃娃？左編有一次因為連日大雨很怕即將到來的校外教學泡湯，就學著做了《一休和尚》的女一晴天娃娃（誤），那次不知道是剛好還是晴天娃娃真的發揮效用了，到了校外教學當天還真的放晴了

從上面的詩句可看出中國的掃晴娘形象跟日本的晴天娃娃還是不太雷同，掃晴娘是做成女性形象，頭部剪成蓮花形狀，一手拿著掃帚；掃晴娘分別代表不同意義，有「止雨」、「求子」、「代替人類承受災難、疾病」等意。

據說過去在中國因為連日大雷雨而釀成了水災，民眾怎麼求神拜佛都沒用，天空卻突然傳來宏亮的聲音說：「只要奉獻一名美麗的女子，天空便會轉晴，否則就要讓雨水淹沒這個地區」，後來大家就犧牲了一位手藝精巧的少女，果然大雷雨也停了，才有了掃晴娘的誕生。

到了日本，晴天娃娃突然多了幾個不同版本的傳說，有一個較常見的說法是古代有位和尚擅長用歌聲召喚晴天，在一次連日大雨這位和尚被皇室委予重任、召喚晴天，但失敗了，皇上一怒之下讓人將和尚的頭用白布包起來，再將他吊死……所以晴天娃娃也被影射為上吊死亡。

另外，日本有個妖怪「日和坊」是住在山裡負責管理晴天的妖怪，雨天就看不到這種日和坊，所以也有傳說晴天娃娃是用來祭拜這種妖怪的。

一般在日本為了祈求放晴掛上晴天娃娃，這時還不會為晴天娃娃畫上五官，等到真的放晴了，就將晴天娃娃畫上五官再將它投入河裡（或是浸入甜清酒中）；相反的，有人想要放晴就一定有人想要下雨，這時候很簡單，只要把晴天娃娃倒過來掛就可以了。

左編小時候做好了晴天娃娃掛在窗戶旁後，看著晴天娃娃發呆，就突然覺得晴天娃娃好陰森……然後掛不到五分鐘就馬上扯下來了……現在再看看日本的晴天娃娃傳說，看來我的直覺沒錯（誤）。

資料參考（多看多保庇）：

維基百科－晴天娃娃

好可怕系列《晴天娃娃的悲慘傳說》不放晴就砍你的頭…

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