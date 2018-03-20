盧秀燕指遭烏賊戰抹黑 林佳龍：勿轉移焦點

國民黨提名的台中市長參選人盧秀燕下午召開記者會表示，明天周刊將爆料質疑她在過去幾屆立委選舉當中，政治獻金的使用及支出申報。對此，她強調，歷次選舉皆如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民25年來的檢驗。

對此，台中市長林佳龍今天回應表示，請盧秀燕勇於面對並說清楚，不要轉移焦點，讓他有點無妄之災。

（中央社記者劉冠廷、郝雪卿台北20日電）國民黨台中市長參選人盧秀燕今天說，她歷次選舉支出皆如實申報，禁得起檢驗；反觀台中市長林佳龍團隊，以烏賊戰抹黑對手，規避監督，轉移海水採礦合作備忘錄騙局。

盧秀燕說，日前接獲周刊詢問，歷次選舉中，有關宣傳支出申報項目中，有部分比例的錢，都交給她親人所開設的公司？她表示，基於選戰的時效性及保密性，將相關業務交由信任的公司執行，這在選戰中極為普遍，也為現行法律所允許。

盧秀燕坦言，過去的確請親朋好友打選戰，也有依法誠實申報選舉支出。

盧秀燕說，林佳龍面對可能輸掉這場選舉的壓力，再加上與與德國霍夫曼公司簽下海水採礦合作備忘錄，備受媒體及外界質疑，才無所不用其極，包括違反行政中立，施壓台中市各區公所，在公務網路平台上攻擊她，使出民進黨慣用的負面選舉手法，企圖打壓競選對手。

此外，盧秀燕表示，林佳龍從立委選上市長後，財產暴增新台幣1億多元，市長薪水有這麼多嗎？財產是如何暴增的？林佳龍應親自出面說明。

對於財產部分，林佳龍回應指出，政治人物財產申報都是公開的資料，因為夫妻要一起申報，他的太太廖婉如家庭事業的一些營利分配或公司清算的所得，這都是公開的資料。

有關市府標案部分，林佳龍說，市府任何標案都是依法行政，也會接受檢驗，各單位本於職權去決定的事情，他不會去干涉。（編輯：李淑華）1070320