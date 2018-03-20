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電信業者迎5G時代　集結大廠宣告物聯網生態圈成軍

記者許家禎／台北報導2018/03/20 18:25
▲台灣大攜手國內外50家大廠，宣告物聯網大生態圈成軍。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.20）
▲台灣大攜手國內外50家大廠，宣告物聯網大生態圈成軍。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.20）

5G時代來臨，不少電信業者開始布局。台灣大哥大今（20）日宣布，已集結超過50家以上的國內外廠商共組「物聯網大生態圈」，積極開創萬物聯網的數位經濟新時代。而遠傳也表示目前已有超過200家上下游軟硬體領域合作夥伴，預計3月底即可完成全台60%的NB-IoT網路涵蓋。

台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，憑藉著台灣地區最大700MHz的網路頻段優勢與成熟的NB-IoT技術，在NB-IoT網路布建方面，今年3月份完成六都的布建，預計6月底前完成全台網路覆蓋，屆時將是台灣第一大NB-IoT網路。他也說，目前物聯網平台累計已有超過20萬個物聯網裝置，年底估達50萬個，2020年NCC核配的300萬門號將供不應求、全數用盡。

鄭俊卿指出，公司憑藉網路頻段優勢及成熟的NB-IoT技術，從公用事業、物流事業至消費者市場的物聯領域均完整布局，如智慧水表和電表、環境監測、穿戴設備及醫療設備等。另外也看好車聯網、穿戴裝置、追蹤器、智慧門鎖、空氣品質監測等消費性產品，物聯網將實現新型態的智慧新生活。

遠傳電信也積極布局5G與NB-IoT，推動國內物聯網產業發展，目前已有超過200家上下游軟硬體領域合作夥伴加入遠傳NB-IoT服務測試，橫跨交通運輸、醫療照護、傳統與高科技製造、公共環境監測、民生消費與零售等產業，預計3月底即可完成全台60%的NB-IoT網路涵蓋，遍及六都主要人口涵蓋區。

遠傳指出，除了在國內保持領先地位，遠傳也將合作觸角積極延伸海外，目前除已與國際電信業者3HK成功完成NB-IoT漫遊測試外，並積極進行與中國大陸、歐洲、美洲及亞洲等重要國際夥伴加深合作範疇，擴展海外物聯網合作的商機，而相關應用情境將於下周3月27日登場的2018智慧城市展展出。

至於中華電信則同樣將於智慧城市展展出相關應用，以「引領智慧城市，綻放永續未來」為核心概念，規畫IoT大平台、交通、居家、生活、環境、雲端六大應用展區。日前中華電信總經理謝繼茂曾指出，至今已累計全台超過20萬個物聯網裝置，預估年底可達40萬件，而除導入跨領域產學合作及應用外，更企圖發展智慧農業、智慧工業、智慧交通，打造智慧城市，開創數位新時代。

 

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