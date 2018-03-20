清明連假初選全民調　侯友宜：我們盡力就好

爭取國民黨提名新北市長的侯友宜，今（20）日拜會國民黨新北市議員議員陳鴻源；針對國民黨初選民調的時間，選在清明連假的看法？侯友宜說，對民調操作方式並不是很了解，黨既然已經做了決定，就會遵照著遊戲規則走，「我們盡力就好！」

對手周錫瑋今日舉行「新北市各界社團支持周錫瑋參選市長的活動」，是否也會跟進辦理？侯友宜表示，初選的過程中，經費花費很大，所以會盡量在每個活動或拜訪議員的過程中，跟市民朋友做報告，且為了選舉而動員，經常造成很多朋友的為難，目前僅是初選的階段，大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。