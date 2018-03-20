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清明連假初選全民調　侯友宜：我們盡力就好

記者陳志仁／新北報導2018/03/20 18:08
▲爭取國民黨提名新北市長的侯友宜表示，目前僅是初選的階段，大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲爭取國民黨提名新北市長的侯友宜表示，目前僅是初選的階段，大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。（圖／侯友宜辦公室提供）

爭取國民黨提名新北市長的侯友宜，今（20）日拜會國民黨新北市議員議員陳鴻源；針對國民黨初選民調的時間，選在清明連假的看法？侯友宜說，對民調操作方式並不是很了解，黨既然已經做了決定，就會遵照著遊戲規則走，「我們盡力就好！」

對手周錫瑋今日舉行「新北市各界社團支持周錫瑋參選市長的活動」，是否也會跟進辦理？侯友宜表示，初選的過程中，經費花費很大，所以會盡量在每個活動或拜訪議員的過程中，跟市民朋友做報告，且為了選舉而動員，經常造成很多朋友的為難，目前僅是初選的階段，大家都是朋友，並不想要讓太多的朋友為難。

是否擔心周錫瑋的舉動會造成選票流失？侯友宜認為，兄弟登山，大家各自努力，把自己的事情做好，讓選民認識我們，這才是最重要的！針對臉書點出國民黨近幾年沒有重用年輕人，侯友宜強調，年輕人能在社會上扮演重要的角色，看到國民黨最近幾年做得不夠多，所以希望未來能有更多的年輕朋友加入競選團隊。

面對少子化及高齡化社會的議題，侯友宜指出，好的政策一定要延續、堆疊及擴大，例如推動都更、公托中心、松年大學等等；現在年輕人最關心事情，除生育小孩外，還要面臨高齡化社會的到來，政府應該要積極推動能夠協助他們減輕經濟壓力的政策，年輕人才敢生育，這才是有為的政府。

關鍵字侯友宜新北市長全民調周錫瑋
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