班機未依時段起降 新加坡樟宜機場開罰

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）新加坡樟宜機場是全球第6的繁忙機場，每90秒就有航班起降。為確保旅客權益，機場決定處罰不按分配時段起降的航空公司，最高可達新幣10萬元（約新台幣221萬元）。

新加坡聯合早報報導，新加坡國會三讀修正通過航空法案，當中包括樟宜機場班機若未準時起降，航空公司將被罰款。

教育部長兼交通部第二部長黃志明在國會指出，這會有效強化樟宜機場的效率。樟宜是全球第6繁忙的國際機場，平均每90秒就有航班起降，每個航班都要提前分配到特定時段，才能進一步使用跑道、停機坪、登機口等設施。