瑞士信貸：日本想達成通膨目標 日圓走強卻提油救火

今年以來，日圓迅速升值，瑞士信貸日本首席經濟學家 Hiro Shirakawa 預期，日圓將持續走強，但對日本想達成通膨目標 2%，卻是個壞消息。

Hiro Shirakawa 在舉行的瑞士信貸亞洲投資會議上接受《CNBC》採訪時表示，日本的通貨膨脹率對匯率變化仍然「相當敏感」，而日圓升值會降低該國 CPI（消費者價格指數）在可預見的未來達標的機會。

因為通膨率受貨幣走勢影響，如果日圓走強，進口的外國貨幣的日圓價格就會下降，導致國內物價下跌。

日本一月份的核心消費者指數年增率為 0.9％，仍遠未達到通膨目標 2%。