台5人作品入圍波隆那插畫展 創作能量大

（中央社記者羅苑韶台北20日電）2018義大利波隆那兒童書展26日展開，台灣館特別規劃展出30年來入選作品，今年台灣有5名創作者作品入圍波隆那插畫展，突顯台灣不大，但作品能量很大。
承辦單位台北書展基金會董事長趙政岷今天在記者會表示，波隆那兒童書展是全世界最大的童書和插畫書展，同時舉辦波隆那插畫展，全世界今年入選77位創作者的作品，台灣就有5人入圍，展現「台灣不大，但作品能量很大」。
作品入圍的5名創作者是林廉恩、劉旭恭、吳欣芷、安哲和劉韻竹。
台灣自1989年徐素霞作品「水牛與稻草人」首度入圍波隆那插畫展以來，年年參展，至今有59次入選，43位插畫家入圍紀錄。今年除了剪紙創作者劉韻竹，其他人都不是首度入圍。
文化部次長丁曉菁出席記者會表示，台灣今年參展，特別將30年入圍作品做成大本畫冊呈現，台灣館內同時以數位科技呈現。
她說：「同時以大書、及數位平台呈現，讓人從各種不同層次感受體會台灣創作者的美學世界。」
她又說，繪本不只是兒童讀物，繪本世界的藝術呈現至今發展已跨越年齡層，而且繪本容易跨越語言障礙，和世界讀者交流。她說到自己每每看繪本都「愛不釋手，美不勝收」。
台灣館展場設計書牆長12公尺，以三大投影螢幕數位播放30年來台灣入選波隆那插畫展的成果；搭配100公分寬、70公分高的巨型畫冊，跨頁展示所有入圍波隆那插畫展的作品。
今年台灣館以Taiwan! Library of the Fantastic為主題，總計有37家出版社參與，展出書籍共計429本。
台北書展基金會指出，台灣館還邀4名活躍的創作者幾米、鄒駿昇、陳姝里和唐唐，舉辦講座和簽名會。（編輯：張銘坤）1070320