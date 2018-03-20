台5人作品入圍波隆那插畫展 創作能量大

（中央社記者羅苑韶台北20日電）2018義大利波隆那兒童書展26日展開，台灣館特別規劃展出30年來入選作品，今年台灣有5名創作者作品入圍波隆那插畫展，突顯台灣不大，但作品能量很大。

承辦單位台北書展基金會董事長趙政岷今天在記者會表示，波隆那兒童書展是全世界最大的童書和插畫書展，同時舉辦波隆那插畫展，全世界今年入選77位創作者的作品，台灣就有5人入圍，展現「台灣不大，但作品能量很大」。

作品入圍的5名創作者是林廉恩、劉旭恭、吳欣芷、安哲和劉韻竹。

台灣自1989年徐素霞作品「水牛與稻草人」首度入圍波隆那插畫展以來，年年參展，至今有59次入選，43位插畫家入圍紀錄。今年除了剪紙創作者劉韻竹，其他人都不是首度入圍。